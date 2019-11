Il marchio Cupra si lega doppio filo al mondo del Padel, lo sport del momento, molto popolare in Spagna (5 milioni di praticanti) e America Latina e che si sta affacciando in questi anni anche in altri paesi fra cui l’Italia. Uno sport, dunque, giovane come il neonato marchio spin off di Seat che, anche per questo, ha deciso di diventare sponsor ufficiale della Federazione Internazionale di Padel presieduta dall’italiano Luigi Carraro. L'annuncio ufficiale è stato dato ai recenti Campionati Europei di Roma.

Fotogallery: Cupra Ateca Limited Edition

59 Foto

Debutto Italiano della Limited Edition

Gli Europei di Roma sono stati anche l’occasione per la prima italiana della Cupra Ateca Limited Edition, presentata ufficialmente lo scorso ottobre ed esposta durante tutte le giornate del torneo. Questa serie limitata di 1.999 unità offre cerchi in lega di rame da 20’’ di nuova concezione ed elementi in fibra di carbonio che aggiungono un tocco di eleganza estetica e migliorano le prestazioni aerodinamiche.

La Cuora Ateca Limited Edition è spinta dal 2.0 TSI quattro cilindri a benzina che offre 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia, messi a terra dalla trasmissione DSG a sette velocità, sistema 4Drive e aiutati dal sistema di scarico Akrapovic e sterzo progressivo.

Una sponsorizzazione che parte da lontano

L'impegno di Cupra nel mondo del Padel si era gia concretizzato nel recente passato attraverso l’ingaggio, come ambassador, di quattro dei più grandi giocatori di padel al Mondo (Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez) e nella sponsorizzazione fino a tutto il 2021 del Word Padel Tour, il più importante e prestigioso circuito di tornei al mondo.

Per effetto di questo accordo, formalizzato nei mesi scorsi da Luca de Meo, Presidente SEAT e del Consiglio di Amministrazione di CUPRA e Antonino Labate, Direttore di Strategia, Sviluppo Business e Operation del marchio, insieme con i vertici del WPT, è prevista la presenza del Brand in tutti i tornei del circuito anche con l’esposizione della Cupra Ateca accanto ai campi centrali.

Cupra accanto alla Federazione Internazionale Padel

Ai recenti Campionati Europei di Padel tenutisi a Roma dal 9 al 12 novembre scorsi, l’accordo di sponsorizzazione si è allargato, come detto, anche alla Federazione Internazionale e l’evento romano ne è stata proprio la prima uscita ufficiale con Cupra Title sponsor della manifestazione.

"L'associazione tra Cupra e la Federazione Padel Internazionale rafforza il nostro impegno a sostenere l'espansione internazionale di questo sport. Che ha attualmente oltre cinque milioni di giocatori in Spagna e sta vivendo una crescita esponenziale in tutta Europa”. Ha dichiarato Antonino Labate.