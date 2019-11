Il gruppo Daimler AG ottimizza gli investimenti. Il nuovo CEO, Ola Källenius, in carica dal 22 maggio 2019, è pronto a tagliare migliaia di posti di lavoro in Mercedes (risparmiando un miliardo di euro entro la fine del 2022 per le spese del personale) e togliere 300 milioni di euro dal budget della divisione truck.

Una revisione economica dovuta a diversi fattori. Da un lato c'è la lievitazione degli investimenti sulle auto elettriche e a guida autonoma, dall'altra le spese legali dovute al caso degli Airbag difettosi dello scorso anno, senza contare che il recente scandalo Dieselgate inizia a "pesare" sui ricavi di tutto il Gruppo.

Tagli dirigenziali

A rischiare di più in Mercedes sono i piani dirigenziali, con 1.100 manager che si troveranno a dover cercare un nuovo impiego. La F1 ed il settore Motorsport per il momento non sembrano interessati.

L'obiettivo è quello di ripristinare i ricavi ai valori di alcuni anni fa. La riduzione dell'outlook dell'ebit nel 2019 è stata dal 5 al 3%, inferiore al passato.