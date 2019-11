La Peugeot 208 elettrica super VIP per una serata d'eccezione. Per celebrare il legame tra il marchio francese e il Grande Fratello VIP è stata organizzata a Milano, in "Casa Peugeot" presso lo Swiss Corner di Via Palestro, un evento d'eccezione (battezzato "Unboring Night) in cui hanno partecipato decine di VIP e l'abitacolo della 208 elettrica (qui la nostra prova) ha ospitato il casting per la selezione del personaggio NIP che proprio a bordo di questa vettura entrerà per una sera all’interno della Casa più famosa della TV.

In TV la vedremo a gennaio

Il reality, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, torna in prima serata su Canale 5 a gennaio condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sarà una coppia inedita di opinionisti (Wanda Nara e Enzo Ghinazzi alias Pupo). Il gruppo di concorrenti che varcherà la Porta Rossa è ancora top secret, ma è certo che ad accompagnarli saranno le auto del Leone.

Una scelta strategica per il marchio, che sfrutta l'enorme celebrità della trasmissione tv (parliamo di oltre il 20% di share a puntata) per comunicare al grande pubblico l'elettrificazione della gamma, che parte, appunto, dalla popolare 208. Presenti alla serata il Direttore Generale del Brand Peugeot, Salvatore Internullo, Alfonso Signorini, Benedetta Mazza, Filippo Bisciglia, Giovanni Ciacci, Jane Alexander, Pamela Camassa, Raffaello Tonon, Silvia Grilli, Stefano Sala e altri numerosi ospiti.