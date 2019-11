Atterra all’aeroporto Marconi di Bologna il primo Audi Service Station italiano, servizio di consegna e ritiro auto che permette ai clienti dei 4 Anelli di far effettuare controlli e interventi sulla propria vettura senza doversi recare in officina. Una realtà che nei piani della Casa tedesca sarà attiva in altri 8 aeroporti italiani entro il 2022: i prossimi saranno Malpensa, Milano-Linate e Orio al Serio.

Tempo risparmiato

Ormai la moneta più preziosa al mondo è il tempo (a testimoniarlo è il sempre crescente mercato degli acquisti online) e proprio da qui Audi ha lavorato nel creare le Service Station. Il loro funzionamento è tanto semplice quanto furbo: far controllare la propria auto mentre si è in viaggio, parcheggiandola direttamente in aeroporto e lasciando agli addetti della Casa tutte le operazioni di spostamento.

Per usufruire del servizio bisogna prima di tutto possedere un qualsiasi modello di Audi. Per prenotare il servizio è sufficiente prendere un appuntamento tramite telefono, online, o l'app MyAudi (disponibile per PC, tablet e smartphone) e indicare quali operazioni – cambio gomme, tagliando, cambio pastiglie freni e così via – si vogliono far svolgere sulla propria auto. Una volta giunti a destinazione si parcheggia l’auto nei posti dedicati (e disponibili gratuitamente), recarsi agli sportelli automatici e infilare le chiavi.

Queste verranno poi prelevate dal personale addetto che si farà carico della gestione delle operazioni concordate. È anche possibile programmare un intervento in quello che viene definito “day hospital”, vale a dire svolti entro 24h.

Sempre aggiornato

Il servizio Audi Service Station, disponibile senza sovrapprezzo, tiene informati i clienti tramite l'app "MyAudi" e messaggi inviati sullo smartphone, indicando le diverse operazioni completate dai tecnici. Una volta terminati i lavori l’auto verrà riconsegnata (con pieno di carburante) là dove era stata parcheggiata e il proprietario potrà provvedere al pagamento dei lavori nell’apposito punto allestito all'interno dell'aeroporto.

Se invece lo si desidera si potrà richiedere la riconsegna dell’auto o in concessionaria (per Bologna è Audi Zentrum), in un’officina autorizzata o in altro luogo prestabilito.