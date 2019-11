Per la seconda volta a Milano AutoClassica è presente RETRO CLASSICS Stoccarda, che porta in Italia i “tesori” dell’ingegneria tedesca restaurati da aziende leader nel settore. Sono 600 i metri quadrati dedicati alla più grande mostra al mondo di auto classiche, premiata “Show of the Year” agli Historic Motoring Awards 2018.

L’idea è quella di creare un “ponte” che colleghi il passato con il presente dell’automobile. Tra i rivenditori di auto, presenti nell’esposizione, c’è RealAUTO di Schweinfurt e HK-Engineering di Polling in Baviera, l’unica officina al mondo per i restauri di Mercedes-Benz 300 SL, modello presente allo stand in due esemplari, coupè e roadster.

Fotogallery: Mercedes-Benz 300 SL

33 Foto

Altre chicche da vedere a Milano

Presente anche OM Automobile di Wendelstein che espone 6 Porsche raffreddate ad aria, come la 356 Speedster Pre A 1600 del 1955 e una Porsche 991 Targa 4S 3.8. Ci sono anche i restauratori di auto americane e limuosine di lusso con la divisione NEO CLASSICS di RETRO CLASSICS.