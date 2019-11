Il Salone di Los Angeles 2019 si conferma uno degli appuntamenti più importanti di fine anno per il mondo dell’auto, con 65 nuovi modelli in mostra e un numero record di 25 anteprime mondiali. In realtà l’interesse dell’evento ospitato nell’LA Convention Center dal 22 novembre all’1 dicembre è molto orientato al mercato nordamericano, con diverse eccezioni interessanti.

Le novità più attese, almeno fra quelle confermate ufficialmente, sono per il momento due elettriche: l’Audi e-tron Sportback e la Ford Mustang Mach-E, entrambe al debutto di fronte al grande pubblico. Vediamo una per una le nuove auto di Los Angeles, con un occhio di riguardo per i modelli che vedremo anche in Europa.

Alfa Romeo

Due delle tre nuove auto italiane presenti a Los Angeles sono marchiate Alfa Romeo: Giulia e Stelvio MY2020. La rinnovata Giulia riserva novità a livello di dotazioni interne, infotainment, aggiornamenti over the air e ausili alla guida, colori e materiali.

Le stesse modifiche sono previste per la Stelvio MY2020 di cui trovate qui la video prova in anteprima.

Audi

Audi punta tutto sull’inedita e-tron Sportback, il SUV elettrico con linee da coupé, con due livelli di batteria e potenza, 50 e 55. Ancora più potente è la RS Q8, il SUV più veloce al Nurburgring grazie anche ai suoi 600 CV che l’avvicinano alla cugina Lamborghini Urus.

BMW

La BMW non si risparmia e fa debuttare in California una lunga serie di novità. Ci sono la Serie 2 Gran Coupé, la M2 CS e la M8 Gran Coupé, oltre alle poderose versioni M di X5 e X6. Fa il suo esordio anche l’ibrida plug-in BMW X3 xDrive30e.

Bollinger

L’americana Bollinger Motors porta a Las Vegas due fuoristrada elettrici. Uno è chiuso e si chiama B1, l’altro è un pick-up chiamato B2 che sfida il Tesla Cybertruk.

Fiat

La novità di Fiat in terra californiana è la 500X Sport, versione americana del crossover più sportivo del brand, col 1.3 turbo da 177 CV e che noi di Motor1.com Italia abbiamo già provato.

Ford

Negli USA la Ford Mustang Mach-E fa notizia ed è molto importante perché coniuga lo stile ispirato all’omonima “pony car” con la motorizzazione al 100% elettrica. E’ la rivale annunciata della prossima Tesla Model Y e in prospettiva una best seller fra le auto a zero emissioni vendute in America.

Hyundai

La Hyundai non svela molto delle sue novità per Los Angeles, ma già l’annuncio che sono cinque anteprime rende molto interessante l’attesa. Di sicuro c’è il concept di un SUV ibrido plug-in, mentre è attesa anche la rinnovata Ioniq per l’America.

Karma

La californiana Karma Automotive gioca in casa e porta due anteprime. Una è la Revero GTS, versione ancora più sportiva dell'ibrida GT, l’altra è la SC2 Concept che anticipa lo stile del marchio per i prossimi anni.

Kia

Nello stand Kia è attesa la presenza della nuova Optima, la quinta generazione della berlina coreana che in patria è già stata svelata col nome di Kia K5.

Lexus

Lexus sfoggia un'anteprima mondiale, la versione di serie della Lexus LC Convertibile, una cabriolet extra lusso e con motorizzazione ibrida, praticamente unica al mondo.

Mazda

Mazda porta a Los Angeles la CX-30, per la prima volta visibile al pubblico americano, oltre alle versioni MY20 di CX-5 e CX-9.

Mercedes

La Casa della Stella rilancia l’offerta della sua gamma extra lusso con la Mercedes-Maybach GLS, maxi SUV senza compromessi che potrebbe montare anche il motore V12.

MINI

Per i cultori della sportività firmata MINI l’attesa è tutta per la nuova John Cooper Works GP, serie limitata della tre porte inglese con 306 CV.

Porsche

Nello stand Porsche c’è l’anteprima ad un salone della Taycan 4S, la versione “entry level” della berlina elettrica sportiva che sviluppa comunque la bellezza di 530 CV. Spazio anche alla Macan Turbo e alla Formula E 99X.

Subaru

La WRX STi di Subaru è un vero mito per appassionati, anche in America, ed è per questo che la Casa giapponese propone un’altra versione speciale ed esclusiva della sua sportiva.

Tesla

Il marchio di Elon Musk non è ospitato all’interno del Salone, ma presenta vicino alla sede di SpaceX il suo primo pick-up chiamato Tesla Cybertruck. Una rivale a zero emissioni per la vendutissima Ford F-150?

Toyota

In Toyota c’è spazio per la RAV4 plug-in hybrid e per la nuova Mirai, l’ammiraglia a idrogeno di seconda generazione basata sulla LS.

Volkswagen

Volkswagen ha in serbo per Los Angeles un’interessante concept chiamata ID. Space Vizzion, la wagon elettrica del futuro che sfrutta un’aerodinamica raffinata per raggiungere i 590 km di autonomia. Per il mercato americano c’è anche la SUV coupé Atlas Cross Sport.

