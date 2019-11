La grande mascherina, le fiancate muscolose e le luci posteriori con tre “unghiate” non mentono: la Ford Mustang Mach-E ha l’aspetto di una vera Mustang. Al di là dello stile, però, quanto ha in comune il crossover elettrico con le Mustang coupé e cabrio?

In attesa di sapere come si comporta su strada, anche se per questo dobbiamo aspettare ancora diversi mesi (l’inizio delle vendite è atteso per fine 2020), mettiamo a confronto i dati fin qui annunciati per la Mustang Mach-e con quelli per la Mustang, disponibile negli Stati Uniti con motori 4 cilindri 2.3, V8 5.0 e V8 5.2, riservato in versione aspirata alla Shelby GT350 e sovralimentata alla Shelby GT500.

Numeri simili fra GT e GT500 Osservando la tabella qui sotto si nota che la Mustang Mach-E è in grado di tenere testa alla potentissima Shelby GT500 nello spunto da 0 a 96 km/h: al crossover servono circa 3,5 secondi, mentre la Mustang porta a termine l’accelerazione in 3,3 secondi. La Mustang Mach-E più prestazionale è la GT da “soli” 465 CV (la Shelby GT500 ne ha 770), con due motori elettrici e batterie da 98,8 kWh, che curiosamente assicurano un’autonomia migliore rispetto alla Shelby GT500: la coupé, in base ai dati dichiarati di consumo, si ferma dopo 360 chilometri, mentre il crossover esaurisce la carica delle batterie dopo 378 km. La Mach-E “paga” lo scotto con le versioni meno potenti, più lente in accelerazione e con meno autonomia delle Mustang 2.3 e 5.0. Un'annotazione: alla voce autonomia, ER sono le versioni con batterie maggiorate (di 98,8 kWh) e autonomia estesa. Modello Potenza Coppia 0-96 km/h Autonomia Motore Mach-E Select 258 CV (RWD & AWD) 415 Nm (RWD) 565 Nm (AWD) Poco più di 6 sec. (RWD) Circa 5,5 sec. (AWD) 370 km (RWD) 338 km (AWD) Elettrico singolo (RWD) Due elettrici (AWD) Mach-E Premium / First Edition / California Rte 1 258 CV (RWD & AWD) 286 CV (ER RWD) 337 CV (ER AWD) 415 Nm (RWD) 565 Nm (AWD) Poco più di 6 sec (RWD) Poco più di 6 sec (RWD) Circa 5,5 sec (AWD) 370 km (RWD) 483 km (ER RWD) 338 km (AWD) 435 km (ER AWD) Elettrico singolo (RWD) Due elettrici (AWD) Mach-E GT 465 CV (AWD) 830 Nm (AWD) Circa 3,5 sec (AWD) 378 km (ER AWD) Due elettrici (AWD) EcoBoost 314 CV (RWD) 475 Nm (RWD) 4,5 sec Circa 644 km (in base al consumo) 4 cilindri in line turbo 2.3 GT 467 CV (RWD) 569 Nm (RWD) 3,9 sec Circa 491 km (in base al consumo) V8 5.0 Shelby GT350 533 CV (RWD) 582 Nm (RWD) 4,0 sec Circa 412 km (in base al consumo) V8 5.2 Shelby GT500 771 CV (RWD) 847 Nm (RWD) 3,3 sec Circa 360 km (in base al consumo) V8 Supercharged 5.2

All'interno non c'è storia

Modello Passo Lunghezza Larghezza Altezza Baule Mach-E (tutte le versioni) 2,97 metri 4,72 metri 1,88 metri 1,60 metri Anteriore 136 litri, 821 o 1.688 litri posteriore Mustang Coupé (tutte le versioni) 2,72 metri 4,78 metri 1,92 metri 1,38 metri 382 litri

Il confronto è vinto in partenza dalla Mustang Mach-E per quanto riguarda la capacità del bagagliaio e l’agio interno, entrambi a suo favore principalmente grazie alla disposizione più favorevole degli organi meccanici: la lunghezza della carrozzeria infatti è maggiore per il crossover.

Quest'ultimo infatti non ha il motore fra le ruote anteriori e questo libera spazio per un pozzetto di 136 litri, dotato di un scolo per far defluire l’acqua, mentre il bagagliaio posteriore è ampio oltre il doppio rispetto a quello delle coupé; ad esso vi si accede tramite un più comodo portellone, indispensabile quando si devono caricare oggetti di grandi dimensioni.

Il crossover ha inoltre il passo più lungo di ben 25 cm, che regala più spazio per i piedi dei passeggeri posteriori, oltre al divano posteriore (la coupé ha due piccoli sedili) e ad una serie di comfort per chi usa l’auto con la famiglia: ci sono ad esempio i diffusori dell’aria per chi siede dietro.