Non si sa esattamente come sarà ridefinita la gamma Alfa Romeo, dopo l’accordo con PSA, ma una cosa per ora è certa: la Giulia rimarrà, tanto che è stato appena presentato il MY 2020 (di cui potrete leggere a breve la prova su strada, mentre è già online la prova della Stelvio MY 2020). Fino al 30 novembre, la casa del Biscione propone un’offerta interessante relativa ad un modello particolare: la Giulia Sport Tech, che dispone di optional come infotainment con schermo da 8,8”, radio digitale e integrazione con gli smartphone, Alfa Connected Service, adaptive cruise control e un allestimento estetico specifico.

Grazie a un leasing per privati denominato “Noleggio chiaro”, l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Sport Tech può essere guidata con 15.000 euro di anticipo, sostituibile con una permuta, e un canone mensile di 36 mesi per un massimo di 60.000 km pari a 299 euro IVA inclusa; alla scadenza del contratto, il cliente ha diritto di prelazione qualora volesse acquistare la vettura, al prezzo di 20.642 euro. Attraverso gli Alfa Actions Days, si possono valutare con le concessionarie le offerte più opportune, e le varie tipologie di finanziamento.

Vantaggi

Le formule di leasing “tutto compreso” stanno sempre più rivolgendosi verso il mercato dei privati, integrando in modo evidente l’IVA nei costi, insieme a tanti servizi: nella rata sono infatti inclusi copertura RCA, incendio-furto e riparazione danni, bollo, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio infomobilità I-Care con relativa app. E’ probabile che questa modalità sarà molto diffusa nel futuro, dal momento che diminuisce il concetto di auto di proprietà, e si può gestire meglio la prossima evoluzione tecnologica.

Svantaggi

L’anticipo è piuttosto sostanzioso, anche per poter mantenere la rata mensile piuttosto bassa (299 euro sono circa 3.600 euro in un anno), e di certo si può acquistare poi la vettura a un prezzo agevolato: tuttavia, il leasing per privati non è pensato tanto per il possesso dell'auto, ma soprattutto per chi vuole cambiare la vettura al termine delle rate, continuando a pagare una quota mensile. Un concetto che, per un privato, potrebbe trovare inizialmente qualche diffidenza.