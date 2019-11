Aston Martin ha coinvolto anche i bambini nella fase di sviluppo della DBX. Non certo mettendoli al volante del suo primo SUV, ma ascoltando eventuali critiche o suggerimenti per l’accesso al divano posteriore e per il comfort una volta seduti.

Questa accortezza dimostra che l’Aston Martin DBX non è soltanto una vettura ad altissime prestazioni in grado di far divertire chi la guida, ma è anche in grado di assolvere alla funzione di auto per tutti i giorni o da guidare con la famiglia, come dimostrano inoltre il baule ampio 632 litri con gli schienali (ripiegabili in tre parti) in posizione d’uso o il ricco catalogo di accessori, che comprende anche le barre al tetto. La DBX insomma è un’auto con due anime: un po' vettura pratica, un po' sportiva.

Fotogallery: Aston Martin DBX

44 Foto

Lo stile non mente: è una vera Aston

Aston Martin insomma non ha lasciato nulla al caso per il suo primo SUV, lungo 5,04 metri e largo 2 metri esatti. Il design è nello stile del marchio inglese, perché ha linee fluide e dettagli all’insegna della sportività, come la tipica mascherina anteriore più larga ai lati, i sottili fari a LED, le maniglie a filo della carrozzeria e le luci posteriori che seguono l’andamento dello spoiler nel portellone.

L’altezza di 1,68 metri è insolita per un’Aston Martin, abituata a sportive ben più basse, ma sono inediti anche il passo di ben 3,06 metri, l’altezza da terra di 19 cm e la trazione integrale. Il SUV ha sospensioni con molle ad aria, che permettono di ridurre di 5 cm o maggiorare di 4,5 cm l’altezza da terra rispetto alla posizione standard; sono presenti due modalità per la guida su strada e quattro per l’offroad.

Il motore "parla" tedesco

Su strada l’Aston Martin DBX può far valere il tiro del motore V8 biturbo di 4.0 litri, derivato dal “quattromila” che già equipaggia la sportiva DB11 (è condiviso con le più recenti Mercedes-AMG). Eroga 550 CV di potenza a 6.500 giri e 700 Nm di coppia fra 2.200 e 5.000 giri, che regalano al SUV prestazioni di alto livello nonostante il peso di 2.245 kg: la DBX porta a termine lo ‘0-100’ in 4,3 secondi e raggiunge la velocità massima di 291 km/h. Il cambio è automatico a 9 marce.

Ad impreziosire il comportamento su strada, oltre agli enormi cerchi di 22”, ci sono i dischi freno di grandi dimensioni (41 cm per le ruote anteriori, 39 cm per quelle dietro) e il sistema elettronico per la correzione del rollio, alimentato attraverso una rete elettrica a 48 volt: quando è in funzione la DBX si "corica" meno lateralmente nelle curve affrontate ad alta velocità.

Un abitacolo a 5 stelle lusso

L’interno dell’Aston Martin DBX è di altissima qualità, come dimostrano gli estesi rivestimenti in pelle e l’utilizzo di Alcantara, vetro o legno per le rifiniture. L’ambiente riesce comunque ad apparire moderno e al passo con i tempi, perché si avvale della strumentazione digitale di 12,3” e dello schermo touch di 10,25” nella spessa consolle centrale, dal quale si possono gestire Apple CarPlay, le telecamere di parcheggio con visuale a 360° e l’illuminazione diffusa regolabile con 64 tonalità di colore.

La dotazione comprende aiuti alla guida come il regolatore di velocità adattativo, la frenata automatica d’emergenza, il mantenitore di corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi negli specchietti e anche il sistema che riproduce i segnali stradali nella strumentazione. Il prezzo per l'Italia della DBX non è stato ancora annunciato, ma in Germania parte da 193.500 euro.