Sono ufficialmente iniziati i test su strada della cosiddetta MMXX (il nome non è quello definitivo), la nuova sportiva che sarà costruita a Modena nello storico stabilimento Maserati dove proprio nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di rinnovamento della linea di produzione (qui l’articolo dedicato).

Questo modello che oggi vediamo nelle prime foto spia sotto forma di muletto, dovrebbe essere una supercar con prestazioni ben superiore alla GranTursimo. E’ però troppo per interpretarne le sembianze dal momento che questi prototipi assemblano sulla nuova meccanica parti di altre vetture. Quel che è certo è che le grosse prese d’aria nel fascione anteriore, il tetto corto e ribassato e una parte posteriore più allungata, lasciano presagire un’auto molto potente e con motore centrale.

Fotogallery: La nuova super sportiva Maserati, foto spia

4 Foto

La prima con i nuovi motori

Insieme alle foto spia dell’auto la casa del Tridente ha diffuso anche le prime informazioni sul motore, che sarà il primo utilizzato esclusivamente dalla casa modenese (dovrebbe avere 6 sei cilindri).

Non proviene da Ferrari, con il quale Maserati aveva un accordo di fornitura interrotto a maggio, ma rientra in una nuova famiglia di motori. Stando alle indiscrezioni, la supercar dovrebbe avere il telaio in fibra di carbonio. Lo sviluppo dell’auto sarà portato avanti nell’Innovation Lab, il centro di sviluppo che abbiamo visitato nei giorni scorsi.