3 / 10

Ricco di offerte è anche il catalogo MINI. Con valigie e trolley, sia in formato standard che per bagaglio a mano, è l'ideale per tutte quelle persone che si trovano a viaggiare molto spesso durante l'anno. Oltre ai trolley, il catalogo è ricco di borse e zaini sia per uomo che per donna, ma le offerte del Brand inglese non finiscono qui.