Dopo rally e rallycross, novembre è il mese in cui arriva alla fine un altro campionato del mondo di gare automobilistiche: è il FIA Gran Turismo Championship, disciplina giunta alla seconda edizione a cui partecipano i migliori giocatori al mondo del videogioco Gran Turismo. L'appuntamento in realtà è a tutto tondo, perché è presente il sei volte iridato in Formula 1 Lewis Hamilton e Lamborghini mostra in anteprima una nuova auto con cui giocare su Gran Turismo.

Le gare finali sono in programma sabato 23 e domenica 24 novembre nel Principato di Monaco, dove 56 giocatori da 19 nazioni impugneranno il volante dopo le tappe di Parigi, del Nürburgring, di New York, di Salisburgo e di Tokyo. Gran Turismo Championship è supportato dalla FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobilismo, e perciò gode di ampia visibilità: le gare sono visibili in diretta streaming dal canale YouTube qui sotto.

La diretta streaming di sabato 23 Novembre

La diretta streaming di domenica 24 Novembre

Solo i migliori

A Monaco si danno appuntamento i vincitori delle tappe precedenti, che si sfidano per diventare campioni del mondo. I titoli in palio sono due: la Coppa delle Nazioni, dove i quattro giocatori si sfidano singolarmente, e la Coppa dei Costruttori, gara a squadre dove ognuna “difende” i colori di una casa automobilistica (vi partecipano le Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Mercedes, Nissan e Toyota).

Non solo Lewis Hamilton

L’importanza dell’evento è testimoniata non solo dalla presenza di Lewis Hamilton, che partecipa ad una gara di esibizione insieme ad altri piloti, ma anche dalla visibilità che ottengono i piloti vincitori: Igor Fraga, 21enne nippo-brasiliano laureatosi campione nel 2018 nella Coppa della Nazioni, ha ottenuto di partecipare al campionato Formula Regional European con il team DR Formula. Riguardo invece alla Lamborghini misteriosa ecco un piccolo assaggio trapelato sui social...