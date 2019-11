Apre la fiera di Milano AutoClassica. Dal 22 al 24 novembre sono tanti i marchi che portano la loro storia ed il loro presente nei 50 mila metri quadrati dell’area Expo della città meneghina. Brand iconici che hanno scritto la storia dell’automobilismo mondiale. Tra le tante partecipazioni c’è anche l’Asta Wannenes che per l’occasione porta anche una Alfa Romeo 8C Competizione del tutto particolare (ve ne abbiamo parlato qui).

Tra i Brand iconici, invece, spicca Pagani Automobili che celebra proprio nella cornice di Milano AutoClassica i 20 anni del suo primo modello, la Zonda (ve ne abbiamo parlato qui). Non mancano nemmeno i marchi tedeschi come Bmw, Mercedes-Benz e Porsche presenti sia come Brand che con i loro club storici ufficiali. Non dimenticate poi l’appuntamento del weekend con i Perché Comprarla Classic LIVE (ve ne abbiamo parlato qui).

Fotogallery: Milano AutoClassica 2019

45 Foto

Tra passato, presente e futuro

Lo spazio della fiera non è dedicato solamente alle auto di un tempo, ma è anche uno spazio per le Case in cui esporre i nuovi modelli in arrivo nel nostro mercato e non solo. Protagonisti sono Marchi come Bentley, Alpine, Jaguar Land Rover e McLaren con versioni e allestimenti di auto del tutto inediti.

