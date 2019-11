Una grande Sport Utility a sette posti, ad un prezzo accessibile: è quanto offre la Mahindra XUV500, considerata l’ammiraglia della casa, con la promozione “Formula Vantaggi Mahindra” valida fino al 31 dicembre 2019.

Aderendo al finanziamento, la più economica XUV500 W6 a trazione anteriore costa 19.990 euro anziché 21.240 euro; si paga un anticipo di 4.846 euro, e dopo 30 giorni la prima delle 84 rate mensili di 249 euro (TAN fisso 6.45%, TAEG 7.88%), con l’assicurazione facoltativa a copertura del credito, senza rata finale. I prezzi delle versioni superiori ricevono sempre uno sconto di 1.250 euro: ad esempio, la top di gamma XUV500 AWD parte da 26.440 euro invece di 27.690.

Vantaggi

La Mahindra XUV500 è un SUV internazionale con tre allestimenti diversi, disponibili sia a trazione anteriore che integrale, dotato di 7 posti veri, altezza da terra e angoli di attacco da fuoristrada, grande bagagliaio e buoni allestimenti anche nelle versioni base. L’offerta a lungo termine permette di acquistare totalmente la vettura, che complessivamente costa poco per la categoria, e comprende nel prezzo 5 anni di garanzia.

Svantaggi

Mancano nell’esempio alcuni costi fissi, come IPT e PFU, che vanno aggiunti all’importo totale. Bisogna poi tenere conto del finanziamento lungo (ben 7 anni), su un’auto che ha caratteristiche ben mirate in termini di dimensioni e tipologia: è un’offerta adatta, insomma, a chi cerca un’auto di questo genere, e intende tenerla per molto tempo.