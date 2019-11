Nel pomeriggio di domenica 24 novembre una colata di fango ha travolto i pilastri del viadotto autostradale di Altare, in provincia di Savona, causando il crollo di circa 20 metri dell’autostrada A6 Torino-Savona in direzione del capoluogo torinese: al momento non si registrano feriti né vittime, ma un tratto dell’autostrada è stato chiuso al traffico in direzione Torino.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce l’autostrada A6, sta effettuando i controlli del caso e ha deciso in via precauzionale di chiudere al traffico anche il tratto fra Millesimo e Savona in direzione Savona, ma nei prossimi giorni proibirà la circolazione in altri punti della A6 al fine di effettuare nuovi test per la sicurezza.

I tratti chiusi dell'autostrada A6

Allo stato attuale, quindi, l’’autostrada A6 Torino-Savona è chiusa:

in direzione Savona : tra Millesimo e Savona

: tra Millesimo e Savona in direzione Torino: tra Savona e Altare

Le chiusure nei prossimi giorni dell'autostrada A6

Autostrade per l’Italia ha programmato tuttavia una serie di altre chiusure per lavori di manutenzione:

in direzione Savona : tra Ceva e Millesimo dal 24 al 28 novembre dalle ore 21:00 alle ore 06:00; il 29 e 30 novembre dalle ore 22:00 alle ore 06:00; presso lo svincolo di entrata a Carmagnola per il traffico diretto a Savona, che sarà chiuso dalle ore 22:00 del 28 novembre alle ore 02:00 del 29 novembre 2019.

: tra Ceva e Millesimo dal al dalle ore 21:00 alle ore 06:00; il e dalle ore 22:00 alle ore 06:00; presso lo svincolo di entrata a per il traffico diretto a Savona, che sarà chiuso dalle ore 22:00 del alle ore 02:00 del in direzione Torino: presso la stazione di Millesimo, per tutti i veicoli provenienti da Savona e diretti a Torino, dalle ore 21:00 del 25 novembre alle ore 06:00 del 26 novembre; presso l’area di servizio di Carcare Est, che sarà chiusa dalle ore 22:00 del 26 novembre alle ore 06:00 del 27 novembre.

Le strade alternative

Per raggiungere Savona da Torino si consiglia pertanto di percorrere l’autostrada A21 Torino-Piacenza fino ad Alessandria, da qui dirigersi a Genova attraverso la A26 Gravellona Toce-Genova Voltri e infine percorrere l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia da Genova a Savona. Il tempo di percorrenza è circa 2,15 ore e la distanza di circa 180 chilometri.

Chi percorre l'A6 in direzione Savona può uscire a Millesimo e raggiungere Savona tramite strada statale, ma al netto del traffico il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti (si sommano all’ora e 30 minuti per raggiungere Millesimi da Torino). Il tempo per raggiungere Altare, dove riapre la A6, da Savona è di circa 30 minuti.

Non si consiglia invece di raggiungere Torino da Savona passando dalle A10, A26 e A21, perché in quest'ultima si è aperta una voragine fra Asti e Villanova.

[Foto: Vigili del Fuoco]