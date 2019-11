L’arrivo della GLS 600 chiude una fase molto importante nella storia di Maybach, il marchio extra-lusso di Mercedes, perché dal rilancio (avvenuto nel 2002) la casa tedesca non aveva mai avuto un SUV nel suo listino. Questo significa poter aumentare le vendite in Cina e negli Stati Uniti, dove i SUV di altissima gamma vanno per la maggiore, e giocare ad armi pari con Bentley e Rolls Royce, che non molto tempo fa hanno lanciate le Bentayga e Cullinan.

In questi 17 anni la casa tedesca ha lanciato sette modelli, cinque prototipi (comprese le Exelero del 2005 e Xenatec del 2010) ed è passata attraverso una riorganizzazione, perché da marchio indipendente è diventata un allestimento super esclusivo per alcune Mercedes (il marchio alla quale appartiene). Attraverso i modelli del nuovo corso ne ripercorriamo la storia, iniziata nel 1909 come produttore di motori per aerei e locomotive.

Fotogallery: Mercedes-Maybach GLS 600