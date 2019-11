Il titolo di Auto dell'Anno 2020 verrà assegnato, come ogni anno, alla vigilia del Salone di Ginevra, vale a dire il prossimo 2 marzo. A giocarsi la finale saranno 7 modelli, votati tra i 35 modelli arrivati in nomination lo scorso ottobre, tra i quali spiccano 2 auto elettriche e appena 1 SUV, segno di come i trend stiano cambiando.

Fotogallery: Auto dell'Anno 2020, le 7 finaliste

7 Foto

Sarà bis a emissioni zero?

La presenza di modelli a batterie tra le 7 finaliste è raddoppiata rispetto allo scorso anno, quando a vincere fu la Jaguar I-Pace, seconda auto elettrica a portarsi a casa il titolo di Auto dell’Anno (la prima fu la Nissan Leaf nel 2011). A provare a bissare il successo del crossover elettrico inglese ci sono Porsche Taycan, la prima emissioni zero di Zuffenhausen, e la Tesla Model 3, l’auto elettrica più venduta in Europa.

Per 2 auto elettriche presenti c’è invece appena un SUV tra le 7 finaliste per il premio di auto dell’anno 2020: la Ford Puma, presentata da poco e disponibile sia con classici motori endotermici, sia in versione elettrificata. Le altre finaliste sono invece BMW Serie 1, Peugeot 208, Renault Clio, e Toyota Corolla.

Tra escluse e pluripremiate

Tra le 35 nominate a rimanere fuori dalla finalissima stupisce la presenza della Volkswagen Golf 8: a compatta tedesca, regina del mercato europeo, è sempre andata a podio con le generazioni precedenti, vincendo il titolo nel 1992 e nel 2012 con terza e settima generazione.

La Renault Clio invece potrebbe fare tris, avendo già vinto nel 1991 con la prima generazione e nel 2006 con la quarta, portando a 7 le vittorie totali della Losanga, mentre in caso di vittoria della Peugeot 208 la Casa del Leone pareggerebbe i conti proprio con i rivali francesi. Ha vinto invece un solo titolo Porsche, nel 1978 con la 928, e la Taycan potrebbe riportare il premio a Zuffenhasen dopo 42 anni.

C'è poi da notare l'assenza di auto italiane. Tra le 35 candidate figurava la Ferrari F8 Tributo, rimasta però fuori dalla lista delle 7 finaliste.

Auto dell’Anno 2020, le finaliste