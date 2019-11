Oltre ai negozi, anche alcune Case auto propongono offerte interessanti, che spesso sono valide non solo per il Black Friday ma anche per tutta la settimana successiva. Aggiorneremo questo articolo con nuove promozioni nelle prossime ore.

La tradizione del venerdì nero degli acquisti è nata negli Stati Uniti. Storicamente con questo termine si indicava il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, cioè il quarto giovedì di novembre. A partire dal 1952 però, il quarto venerdì di ogni novembre celebra, anche, l’inizio della stagione dello shopping natalizio.

Promozione Hyundai

Fino al 30 novembre, le Hyundai Kona e Tucson, in versione Hybrid e Mild-Hybrid, con finanziamento i-Plus 0 anche senza permuta o rottamazione, sono rispettivamente offerte con rate di 160 e 215 euro per un totale di 36 mesi. Al termine si può anche riscattare la vettura con una maxi rata finale. Lo sconto complessivo è di circa 3.000 euro.

Promozione Skoda

Solo per la giornata del 29 novembre, Skoda propone un coupon del 30% di sconto su tutti i tagliandi (service classico che prevede anche il cambio dell’olio). La vostra officina di fiducia potrà accettare il buono fino al 20 dicembre. Lo sconto dimostra, ancora una volta, la grande attenzione che la Casa rivolge ai propri clienti, suo cavallo di battaglia da decenni.

Promozione Renault

La Casa della Losanga francese propone gli ultimi esemplari della Renault Captur di precedente generazione. I prezzi partono da 11.450 euro con finanziamento (per le auto in pronta consegna) invece di 13.450 euro senza finanziamento. In aggiunta, fino a fine novembre, ci sono 1.000 euro di Supervalutazione del proprio usato.

Promozione Toyota

Fino al 1 dicembre su Toyota C-HR il Plus Pack Light è in promozione. Offerto a 1.300 euro comprende pneumatici invernali e l’antifurto LoJack. Stesso discorso vale per la Corolla 2.0 Hybrid sulla quale il Plus Pack si può avere a 1.500 euro con cerchi da 17” (invece di 3.880 euro) o da 18” (invece di 4.080 euro).

Promozione Noleggio Arval

Gli sconti per il venerdì nero degli acquisti ci sono anche per chi, invece di acquistare un’auto, la preferisce noleggiare. Arval propone uno sconto del 50% su tutti i canoni di noleggio lungo termine per citycar, medie, Crossover e grandi SUV. L’offerta è valida dal 29 novembre al 3 dicembre e comprende anche l’assistenza stradale 24 ore su 24.

Promozione FCA con Leasys (anche CarCloud)

Con FCA le auto si possono comprare e noleggiare anche su Amazon (ne abbiamo parlato qui), con il 25% di sconto sui pacchetti fino al 2 dicembre. C'è inoltre il programma CarCloud che consente di usufruire di tutta la gamma 500 durante il periodo di noleggio, scegliendo il formato dell'auto in base alle proprie necessità, in questo caso il costo mensile passa da 249 euro a 179 euro.

Promozione Dacia

Oltre alla Captur, il gruppo Renault offre in promozione anche la Dacia Duster con la rata che scende a 150 euro per le versioni a benzina e 180 euro per le versioni a GPL.