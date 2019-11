Due mesi fa sono state svelate le prime informazioni sul Milano Monza Motor Show che da giugno 2020 prenderà il posto di Torino Parco Valentino. Abbiamo già parlato del nuovo “Salone” italiano in un articolo dedicato, con tutte le informazioni relative alle date, al luoghi interessati e ai prezzi per accedere e prender parte alle varie attività.

Quando Dove Prezzi - dal 18 al 21 giugno 2020 - Autodromo di Monza - Milano (città) - Intero: 20 euro - Ridotto: 10 euro

L’evento si svolgerà tra Milano, dove sono previsti l’esposizione di auto storiche ed elettriche con presentazione e prove su strada dei modelli green già sul mercato con relativi convegni e meeting, e l’Autodromo di Monza, dove ogni brand metterà in mostra il meglio della propria produzione; si potranno fare test drive su strada e off road e ammirare le esposizioni di supercar e auto di Formula 1. Sul sito TicketOne sono in vendita i biglietti d’ingresso e su www.milanomonza.com sono a disposizione informazioni aggiornate sull’evento.

In diretta streaming su Sky

La manifestazione sarà raccontata tramite collegamenti e dirette da Sky TG24; in live verrano trasmessi l’arrivo in piazza Duomo a Milano della President Parade in cui presidenti e CEO si metteranno alla guida dei loro modelli di punta (parte alle 15.10 dall’Autodromo di Monza) e la Journalist Parade che partirà alle 17.10 da Monza e arriverà al Castello Sforzesco di Milano con i più accreditati giornalisti italiani alla guida delle ultime novità di prodotto.

Mercoledì 18 dicembre è prevista una conferenza stampa di presentazione dell’evento in cui interverranno i vertici Sky, Andrea Levy, presidente di Milano Monza Motor Show, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, Dario Allevi, Sindaco di Monza, e Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE. che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 all’Autodromo di Monza e per il quale sono attesi 500.000 visitatori, oltre 40 brand e più di 10.000 auto di appassionati provenienti da tutto il mondo.