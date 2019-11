2 / 10

Studiata come omaggio alla Peugeot L45, vincitrice della 500 Miglia di Indianapolis nel 1916, la Peugeot L750R HYbrid Vision GT ha un motore 4 cilindri da 1,6 litri che sviluppa 580 CV (in grado di raggiungere i 10.000 giri), ma le unità elettriche da complessivi 170 CV fanno salire a 750 CV la potenza del sistema ibrido. Il peso è contenuto in 825 chilogrammi, 175 in meno della L45, che si traducono nel tempo di 2,4 secondi per l’accelerazione 0-100 km/h.