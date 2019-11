Dopo la solo apparente crescita del mercato a settembre, le vendite tornano realmente ad aumentare nel mese di ottobre con una crescita del +8% per 1.21 milioni di unità vendute, un numero che non si registrava da esattamente 10 anni.

Ma il record, del mese scorso, viene segnato anche dai SUV che ora toccano quota 40% sul totale del mercato europeo. Un numero importante che non stupisce, almeno non quanto il numero di acquisti di propulsori a benzina o elettrici rispetto al diesel, un inversione di tendenza dell'ultimo periodo a cui ha contribuito anche il nuovo ciclo di omologazione WLTP, più severo.

Volkswagen ancora leader

La Volkswagen Golf si conferma, ancora una volta, la regina del mercato europeo. Nel mese di ottobre le sue vendite sono aumentate del +6,4% per un totale di 34.362 auto, nonostante la recente presentazione della Nuova Golf 8, che avrebbe dovuto far "attendere" i clienti per avere un modello più fresco.

Sempre di Volkswagen è invece la terza classificata, parliamo della Polo. In calo del -7,8% rispetto a settembre non si fa sorpassare dalla Ford Fiesta che segna un -9,5% ma resta comunque quarta. Al quinto posto la Volkswagen Tiguan con un +22,1%, a dimostrazione che i progetti più freschi, sia in casa che fuori, non la spaventano.

La nuova Clio piace

Al secondo posto, invece, troviamo una francese. La Renault Clio, che piace sempre di più agli europei ma con qualche riserva. Segna infatti un -17,4% rispetto al mese precedente lasciando spazio alla sua corrispettiva versione rialzata, la Captur.

Il piccolo SUV della losanga, infatti, segna un +44,7%, a dimostrazione delle più che ottime vendite di tutto il segmento. Con lei, segnano numeri importanti, anche la Volkswagen T-Roc (+41,5%), la Nissan Qashqai (+43,6%) che si conferma l'auto più venduta del Regno Unito e la Dacia Duster (+42,0%).

