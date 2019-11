Dopo il debutto della Nuova Volkswagen Golf 8, non tardano a mostrarsi anche le sue cugine. Vista la nuova Skoda Octavia (ve ne abbiamo parlato qui), ora è tempo della nuova Seat Leon (qui durante gli ultimi test) e della nuova Audi A3.

Proprio queste foto mostrano l'A3 in versione Sedan durante dei test sulla neve, forse per provare la trazione integrale Quattro, anche sulla versione sportiva S3 che in foto si mostra con la coda in carrozzeria Sedan, rivale diretta della Mercedes CLA e della BMW Serie 2 in versione Gran Coupè.

Fotogallery: Le foto spia dell'Audi A3 ed S3

17 Foto

Nelle immagini si può vedere come la forma dei gruppi ottici cambi rispetto alla generazione attuale, così come la griglia anteriore, con trama esagonale, che ingloba (e nasconde) meglio il radar frontale dedicato agli ADAS.

Parlando di sportività, la nuova generazione di Audi S3 dovrebbe avere circa 320 CV, sviluppati dal 4 cilindri 2.0 TFSI Turbo. Basata sulla piattaforma MQB evoluta, dovrebbe essere dotata della trazione integrale Quattro Ultra.