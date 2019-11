Quinto episodio andato in archivio. La tecnologia è stato il mezzo che ha portato all'eliminazione di Giulio. E la prossima settimana si scende in pista!

La quinta puntata di YouTester ha avuto la tecnologia come protagonista. E' vero, un giornalista del mondo auto deve saper parlare principalmente di quella che è la tecnica e la dinamica di un veicolo, ma in un mondo sempre più connesso la tecnologia risulta fondamentale, sia all'interno dell'automobile, tramite sistemi di infotainment sempre più presenti ed evoluti, sia per quanto concerne la comunicazione verso un pubblico.

E' proprio da questo punto che nasce l'ultima puntata con protagonista Fjona.

La fondamentale comunicazione

Sicuramente non è stata una puntata estremamente movimentata, ma è risultata davvero importante per i coach per capire un elemento fondamentale nella preparazione di un giornalista: la referenzialità, la gestione di un momento di comunicazione e, sopratutto, forma e contenuto quando si tratta di affrontare una Live.

Questa è sicuramente una delle situazioni più stressanti per un giornalista. Immaginate di dover parlare davanti ad un pubblico in diretta, mentre state guidando, e dovete provare ad interagire con un'intelligenza artificiale come Alexa. Il tutto nel traffico di una città come Roma, non propriamente tranquilla.

Chi sale e chi scende

La puntata ha visto spiccare come elemento positivo Simone Boccardi, a cui la strigliata della puntata passata ha fatto evidentemente bene. Al ballottaggio finale sono andati invece Samuele e Giulio. Il primo, pur essendo un ottimo conoscitore di quella che è la tecnica e la dinamica di guida di un veicolo, ha mostrato ancora una volta un atteggiamento fin troppo entusiasta e spettacolare.

Il che non guasta mai nella vita, ma quando si deve affrontare una diretta giornalistica, serve maggior referenzialità e più serietà, pur senza tradire anche un certo grado di entusiasmo.

Giulio escluso

Talvolta però il troppo stroppia, e Samuele ha temuto seriamente per la sua eslcusione, tanto da scoppiare anche in un pianto liberatorio. Ad uscire invece è stato Giulio. Il ragazzo toscano, ancora una volta è sembrato più "a suo agio" fuori dalle camere, con interventi anche non richiesti, che dentro quello che è il programma. Le doti di Giulio infatti, erano sempre state riconosciute, ma stavolta non sono uscite fuori. A penalizzarlo proprio la diretta Facebook realizzata con Fjona, poco incisiva.

Prossimo appuntamento? Si scende in pista. E saranno scintille...anche fuori!

Dove seguire YouTester

Dunque l'appuntamento consueto sarà, come di consueto, il giovedi, alle ore 21.15 su Motor1.com e sul nostro canale YouTube. Potrete commentare la puntata Live sia sulla pagina Facebook di YouTester che sulla pagina Facebook di Motor1.com Italia.

Inviateci le vostre stories

Vogliamo però rendervi protagonisti. Abbiamo pensato che, attraverso Instagram, taggando @motor1.com_italia ed utilizzando l'hashtag #Youtester2019, potete dirci la vostra commentando la puntata, i coach ed i concorrenti! Condivideremo e pubblicheremo stories e gallery della puntata e di backstage.

Sabato poi commenteremo insieme le vostre reazioni e quanto accaduto in puntata con un articolo apposito che raccoglierà le nostre e vostre impressioni.