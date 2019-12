Lo attendevamo da tempo. Dopo alcune prove più "statiche" è finalmente giunto il momento di scendere in pista. Come lo scorso anno, lo scenario è quello del circuito di Ortona. Cordoli, traiettorie e manovre per capire abilità con il volante ed i pedali, ma non solo. La sesta puntata di YouTester riserverà tante sorprese, anche fuori dai cordoli, con due special coach davvero di primissimo livello.

Due special Coach

Guida tra i cordoli dicevamo. Dunque non potevamo che affidarci alle analisi di Andrea e Giuliano certo, piedi destri sopraffini, ma anche di un vero e proprio campione, anzi di un bicampione italiano TCR come Salvatore Tavano. Sarà lui a giudicare il loro comportamento dinamico tra i cordoli.

Il secondo special coach è uno che di auto ne guida e ne parla fin dalla notte dei tempi della Rete. Stiamo parlando di Marchettino, dal 2006 uno dei riferimenti di YouTube quando si tratta di dover raccontare un'auto. Ecco, proprio su questo elemento si concentrerà il nostro special coach, valutando quella che è la padronanza del linguaggio, il ritmo, la referenzialità dei ragazzi rimasti a bordo di quest'avventura.

Sono rimasti in quattro

Già i ragazzi: Antonio, Samuele, Nicola e Simone. Il primo, venditore d'auto a Cuneo, più introverso e metodico con una passione tecnica per i motori e per le auto italiane, il secondo totalmente opposto, con il suo enorme quantitativo di energia e la sua esuberanza, abbinata ad una passione - anche tecnica - smodata.

Nicola poi, con il sogno di fare il sushiman, ma che ha messo in mostra, in questo percorso, una bella comunicatività ed una padronanza dei mezzi. Infine Simone, il cameriere di Milano, preparato, educato, desideroso di poter vivere questo mondo, mai sopra le righe. Sono loro infatti i migliori quattro di questa edizione di YouTester.

Quattro ragazzi con quattro personalità ben definite che usciranno ancor più fuori in questa puntata. Uno di loro non arriverà alla semifinale e dovrà abbandonare l'academy di YouTester.

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester vanno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!