La Ford Ka+ smetterà di essere venduta in Europa nel corso del 2020 per via degli scarsi profitti sul mercato. Non è più fattibile infatti pensare di tenere bassi i prezzi di listino investendo per rientrare nei limiti sulle emissioni dell’Unione Europea. Per il momento è ancora sul mercato, con un prezzo d’attacco di 11.700 euro per il 1.2 tre cilindri da 86 CV. È disponibile anche nella versione “crossover” Active.