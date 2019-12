Che Jaguar sia impegnata a rinnovare quella che è la sua gamma è un qualcosa di risaputo. La casa della Regina si troverà nei prossimi mesi a mostrare la sua berlina Jaguar XJ completamente rinnovata e al contempo svelerà la Jaguar F-Type aggiornata. Tra queste, vi sarà spazio anche per un aggiornamento del suo Crossover compatto, la Jaguar F-Pace. Lanciata nel 2016, è pronto a scoprire con il suo facelift di metà vita.

A testimonianza del lavoro della Casa di Coventry vi sono già oramai diverse foto spia. Le prime, catturate un paio di mesi fa, a settembre, avevano mostrato un esemplare pesantemente camuffato. Ciò nonostante, le premesse erano piuttosto evidenti. Ecco dunque che con queste nuove foto catturate, un esemplare con meno camouflage svela dettagli su quello che sarà questo facelift.

Fotogallery: Jaguar F-Pace, nuove foto spia del facelift

16 Foto

Aggiornamenti di dettaglio

Da quanto si riesce a percepire i lavori di dettaglio hanno coinvolto gli alloggiamenti dei fari, più eleganti e piccoli rispetto agli attuali, ma comunque posti ancora agli estremi della carrozzeria. Aggiornamenti di fino anche per linea e design degli stessi, così come sembrerebbero rivisti sia il paraurti anteriore inferiore che le prese d'aria.

Immutato lo stile ed il design scorgendo questa F-Pace di profilo mentre il posteriore sembrerebbe l'elemento che ha ricevuto aggiornamenti più di sostanza, come ad esempio il profilo degli indicatori direzionali. Allo stesso modo anche il paraurti sembrerebbe ridisegnato, cosi come lo scarico ed il diffusore.

Interrogativo interni

Non possiamo parlare degli interni in quanto non vi sono foto a supporto, considerando come siano stati completamente coperti. Si prevede però che la nuova Jaguar F-Pace si aggiornerà principalmente per quanto concerne il sistema di infotainment.

Per avere risposta a questi dubbi però, dovremo attendere il prossimo anno, quando il facelift della Jaguar F-Pace vedrà probabilmente la luce.