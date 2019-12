In attesa del sistema ibrido leggero basato sul 1.0 a benzina, in vendita dal 2020, arriva una novità per la Ford Focus berlina e wagon. A riceverla è la versione Active, con estetica in stile SUV e migliorie per il fuoristrada leggero: è l’allestimento Active V, ispirato al lussuoso Vignale, che si avvale di specifiche ruote da 17”, tetto e gusci degli specchietti neri, fari a led, volante e sedili in pelle. Per questo allestimento sono di serie anche il sistema di assistenza al parcheggio e l’head up display.

Il fango non la spaventa

La Focus Active V insomma è una versione più curata ed elegante della nota Focus Active, dalla quale riprende gli specifici accorgimenti che migliorano la guida sui fondi accidentati, come l’altezza da terra maggiorata di 3 cm rispetto alla Focus, le protezioni per i fascioni ed i passaruota e le fasce anti-graffio sotto le portiere.

La Active è dotata inoltre le specifiche modalità di guida Slippery e Trail, attivabili dal selettore Drive Mode: gestiscono l’elettronica per migliorare l’erogazione della potenza su fondi scivolosi o sabbiosi.