Un recente SUV urbano dalla portata europea è sicuramente Skoda Kamiq, nuova proposta della casa ceca nel settore, e già proposta fino al 31 dicembre con una specifica promozione. La Kamiq Ambition 1.0 TSI da 95 CV ha un listino di 17.300 euro, e il pagamento può avvenire con il finanziamento Skoda Clever Value+, che prevede un anticipo di 2.945 euro, 35 rate da 149,94 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,28%) e una rata finale di 10.940,98 euro.

Vantaggi

Si tratta di un finanziamento classico per il gruppo Volkswagen, con grande rata finale, che diventa però valore futuro garantito in caso di permuta, ma anche rifinanziabile. L’importo generale per il tipo di auto non è altissimo, soprattutto pensando al primo triennio, nel quale le rate non superano i 150 euro, spese aggiuntive escluse., come ad esempio l’IPT.

Svantaggi

L’offerta del finanziamento avviene su contratti sottoscritti entro il 31 dicembre con il contributo delle concessionarie aderenti, ma soprattutto solo in caso di permuta o rottamazione di un usato. Possibile, quindi, che le vetture disponibili abbiano dotazioni o allestimenti diversi rispetto all’esempio, con alcuni costi in più.