Ve l'avevamo promesso: dopo tanta attesa, finalmente si scende in pista. Il sesto episodio di YouTester è uno dei più attesi di questa terza stagione. Quattro ragazzi rimasti in lizza per il titolo di YouTester 2019, ed oggi la tensione si taglierà con il coltello...non solo tra i cordoli del circuito di Ortona.

Fotogallery: YouTester 2019, episodio 6

49 Foto

Marchettino special Coach

Come ogni settimana, ad affiancare Andrea e Giuliano, uno special coach. Anzi, in questo caso, trattandosi di una prova in pista sì, ma altresì di comunicazione, gli special coach saranno due. Il primo lo conoscete tutti. Marchettino, il primo youtuber italiano a parlare di automotive sin dal 2006, divenuto un riferimento della rete quando si tratta di dover raccontare un'auto.

Sempre pronto a catturare il suono di un motore con la telecamera o a fotografare le supercar più rare al mondo o a descrivere le emozioni che si provano alla guida. Il suo compito sarà quello di capire il comportamento dei ragazzi a livello comunicativo in una situazione di guida del genere. Facile a dirsi, molto di più a farsi.

A lezione con un Bicampione

Il secondo coach è invece un campione. Anzi, anche in questo caso ci dobbiamo correggere. Lui è Salvatore Tavano ed è un bicampione italiano in carica con la Seat Leon Cupra TCR. Sarà lui a insegnare ai ragazzi le tecniche di guida migliori, ma sopratutto ad analizzare tecnica, traiettorie, personalità e velocità durante le prove che li vedranno impegnati. Un due volte campione come istruttore...niente male.

Tensione alle stelle

Quattro ragazzi dunque. Simone, Antonio, Samuele e Nicola. Quattro contendenti a quella corona finale, a quel sogno che gli permetterà di poter entrare a far parte della redazione di Motor1.com Italia. Una condizione che, giunti a questo livello, porterà la tensione anche alle stelle. Qualcosa che però, se si vuol diventare tester e giornalisti, va contenuta...

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester vanno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!