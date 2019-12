La Q2 fino a qualche mese fa era l'Audi più piccola a guida alta; primato che questa estate le è stato però strappato dalla nuova A1 Citycarver.

A distanza di più di tre anni dalla presentazione del crossover compatto, non dovrebbe quindi sorprendere che in qualche luogo nel nord della Svezia sia stato paparazzato un prototipo del restyling della Q2, immortalato dai nostri fotografi-spia.

Aggiornamenti "di famiglia"

Osservando gli scatti che ritraggono il restyling della Q2 con le consuete camuffature di rito, appare chiaro che Audi cambierà l'aspetto del paraurti anteriore e di quello posteriore, mentre i fari, chiaramente visibili nelle foto, presentano un nuovo look per le luci diurne a LED, che li allinea a quelli attualmente adottati dai recenti modelli di Ingolstadt. I fanali, anch'essi non nascosti dalle camuffature, sembrano praticamente identici a quelli in uso sull'attuale modello, anche se il prototipo potrebbe non essere stato allestito con tutte le nuove modifiche. Il modello di produzione finale del crossover compatto dovrebbe quindi avere anche dei nuovi fanali.

Rimane lo schermo a sbalzo

Anche se i nostri fotografi non sono riusciti a fotografare l'interno dell'abitacolo, dagli scatti si può comunque intravedere che il sistema di infotainment MMI con lo schermo in stile tablet sarà presente anche sul lifting della Q2.

Questa scelta non deve sorprendere visto che la gamma dell'A4, più grande e costosa, presenta lo stesso layout con lo schermo a sbalzo. Si tratta di una soluzione non adottata da tutti e sarà interessante vedere se questa tendenza continuerà o se le case automobilistiche torneranno ad adottare display perfettamente integrati nella plancia.

Potrebbe arrivare anche una versione sportiva

Audi Sport ha promesso di diversificare la linea dei SUV, iniziando l'opera con l'RS Q3 Sportback e proseguendo con il duo SQ8 / RS Q8, lanciati quest'anno. Vedremo quindi anche una RS Q2? Non è ancora chiaro, ma appare certa la conferma della versione ristilizzata dell'attuale SQ2, che ha una potenza di 300 cavalli e che rappresenta un'alternativa premium alla Volkswagen T-Roc R. L'uscita del restyling della SQ2 è prevista il prossimo anno.