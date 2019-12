L’ultima moda automobilistica si chiama SUV urbano, con modelli più costosi ma altri decisamente più economici: tra questi una delle più recenti novità è l’indiana Mahindra KUV100 NXT, best seller del marchio in Italia nel precedente anno commerciale, che si può acquistare con un finanziamento agevolato fino al 31 dicembre.

La KUV100 NXT in versione restyling si può acquistare ad un prezzo decisamente ridotto: la K6+ NXT con la campagna di finanziamento “formula vantaggi Mahindra” costa 9.990 euro anziché 11.990, mentre la più accessoriata K8 NXT, sempre con uno sconto di 2.000 euro, passa da 13.990 a 11.990 euro; ci sono quindi le rate che per il modello più economico, dopo un anticipo di 949 euro e passati 30 giorni di tempo, sono 72 mensili da 169 euro (TAN fisso 6,45%, TAEG 9,02%), senza rata finale.

Vantaggi

Mahindra & Mahindra è un gruppo da non sottovalutare: una casa in forte crescita, presente anche in Formula E, che ha acquisito marchi come Ssangyong, Peugeot Motorcycles e, in Italia, la celebre Pininfarina. La KUV100, un’urbana di 3,7 metri a trazione anteriore con guida alta, 5 porte e 5 posti , e un moderno 1.2 a 3 cilindri da 87 CV, è una delle proposte in Italia con i costi più bassi in assoluto: diluendo la spesa in 6 anni, non c’è neppure bisogno di rata finale.

Svantaggi

Al di là di alcune spese da aggiungere, occorre considerare che, per quanto gli importi siano bassi, gli interessi alla fine fanno lievitare un po’ il prezzo. La vettura è recente, ma è anche utilitaria, e dal marchio meno conosciuto rispetto ad alcune concorrenti, anche pensando ad un’eventuale rivendita come usato: può essere interessante da tenere per più di 6 anni.