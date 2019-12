L’uscita del nuovo film 6 Underground in esclusiva su Netflix non vedrà come protagonista solo l’attore Ryan Reynolds, ma sarà anche palcoscenico per un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde in tinta Green Neon. L’appuntamento è il 13 dicembre su Netflix.

Anche l’Italia nel film

Nel trailer del film sovrasterzi di potenza, corse pazze fra i monumenti e vetrine infrante ci portano a Firenze, durante una scena d’inseguimento con protagonista Ryan Reynolds e la Giulia Quadrifoglio Verde.

Il film è diretto da Michael Bay, dietro la macchina da presa anche per pellicole come Bad Boys e Transformers, giusto per citarne alcuni. L’account Twitter di Netflix USA, che ha ben 6,8 milioni di follower, ha pubblicato il trailer di 6 Underground il mese scorso, ottenendo oltre 3 milioni di visualizzazioni. Cassa di risonanza è stata fatta anche dallo stesso Ryan Reynolds, che a sua volta ha ri-postato il trailer sui social.

Pellicole ed FCA: non è una prima volta

Fiat Chrysler Automobiles non è estranea alla collaborazione nel mondo del cinema. La Casa torinese ha infatti già collaborato con la Lucasfilm per la promozione di alcune episodi di Star Wars, ma anche con la Paramount Pictures per il film commedia Zoolander 2. Nel corso degli anni Chrysler, Dodge e Ram sono poi apparsi nelle pellicole dei Fast&Furious.