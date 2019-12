4 / 12

La Topolino è la prima auto a motorizzare (in forma ridotta) l’Italia. Soprannominata così per via dei fanali tondi che ricordavano le orecchie Mickey Mouse venne prodotta in circa 500.000 unità fino al 1949. Era commercializzata in versione corta biposto (3,21 metri da 14 CV) e versione in versione più lunga con carrozzeria station wagon.