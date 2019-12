Ah l'avventura. Quel fascino così speciale che, in fondo, si mutua in quelle che sono le nostre produzioni. Perchè, alla fin fine siamo fatti così, pronti con la valigia in mano ad imbarcarci, rotta quasi ignota, verso qualche luogo per mettere alla prova occhio alla camera, una novità di mercato, come una supercar, senza dimenticarci di qualche progetto speciale che cerca di coinvolgere mondi sempre diversi.

Insomma, il nostro lavoro, come avrete ben capito più volte, è un mestiere molto variegato, complicato, in cui la parola "adattamento" è all'ordine del giorno. E se Indiana Pipps ha la sua Gippippa, se l'A-Team aveva il suo GMC Vandura e Batman il Tumbler, noi abbiamo la nostra CrewCar, la Seat Alhambra 2.0 TDI 4Motion FR Line.

Fotogallery: I Diari della CrewCar 2019, dalla nascita alla Targa Florio

49 Foto

Dalla nascita...

Di lei ne abbiamo parlato qui. Oggi vi parliamo della sua storia. Una storia evidentemente 2.0: dopo aver riconsegnato il Tourneo Custom infatti, avevamo bisogno di una nuova auto da Crew. Così, una volta giunta in redazione questa Alhambra, abbiamo iniziato - come di consueto - a personalizzarla. La storia inizia ad Aprile, salvo poi iniziare a metterla "alla prova" fin da subito, con i Motor1Days 2019.

E che prova! Già, perchè i nostri Motor1Days sono stati una sfida a Giove Pluvio! Ci siamo imbarcati con lei da Roma, sin da inizio settimana, quando ancora il Motor Valley Fest doveva tagliare i propri nastri. Così, da mezzo di trasporto, la nostra CrewCar ci ha invece sostenuto sotto il diluvio, quando la furia della natura si è letteralmente scatenata su di noi.

...alle prime avventure

Lei è diventata auto di appoggio certo, ma anche riparo. Le avventure con la CrewCar non sono però finite qui, perchè poi è stata la volta delle nostre produzioni più strampalata. Lei era presente quando abbiamo girato Ritorno al Presente con Andrea, la Citroen C5 Aircross e la Traction Avant, un vero e proprio viaggio nel tempo che ha emozionato gli appassionati di ieri e di oggi. E che dire di quando lei era presente quando come auto di appoggio e sostegno con i nostri oramai classici PoV, i nostri Point of ReView. Riuscite ad immaginare quanto sia fondamentale avere un'auto di appoggio tra cambi d'abito da un lato, e gopro da tenere in un caschetto sempre accesa dall'altro? Ve lo diciamo noi: fondamentale!

Compagna di produzione

E' stata poi la volta di un sostegno anche per il nostro video HotWheels, quando abbiamo invaso una scuola alle porte di Roma, e abbiamo cercato di infondere la passione per le quattro ruote a chi ancora la sta coltivando vista la giovane età.

E secondo voi con quale macchina abbiamo fatto (più) carichi di automobiline da regalare ai bambini della scuola? E, a proposito di auto. La CrewCar è stata anche la nostra compagna nel nostro primo progetto internazionale di Motor1.com. Un progetto che ha visto coinvolti noi italiani con i nostri cugini francesi.

Protagonista internazionale

E' stata lei l'auto di appoggio che ha aiutato Mael e Massimo a vivere al meglio questo lungo viaggio iniziato a Sochaux, al museo Peugeot, per poi proseguire verso Milano, Roma con la prova tra le vie della Capitale, ed il trasferimento sino in Sicilia, dove abbiamo partecipato proprio alla Targa Florio.

Ecco, in queste prove, in queste produzioni, in queste avventure, nei momenti di pausa, di "azione", nelle fasi più difficili quando ci serviva mettere a punto un copione, o riflettere su come comportarci al meglio con condizioni avverse, nei momenti di ristoro, e perfino per qualche sonnellino notturno durante dei trasferimenti, lei c'era sempre. Lei è la nostra CrewCar, la nostra compagna di viaggio.