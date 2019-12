Dopo la XC90, rinnovata a febbraio, il prossimo anno Volvo aggiornerà la berlina S90, la wagon V90 e la wagon in stile crossover V90 Cross Country, che riceveranno un “lifting” di metà carriera (sono state presentate nel 2016) destinato a rinfrescarne il look e ad impreziosire i sistemi di ausilio alla guida.

A confermarlo sono queste immagini scattate in Svezia, che lasciano intuire quali saranno le novità per lo stile: si notano infatti modifiche alle luci anteriori, il cui design interno verrà rivisto, e cambiamenti a quelle posteriori, che nella S90 potrebbero non avere più la tipica forma di C. Anche la mascherina sarà ristilizzata.

Sicura anche nelle retro

Stando alle anticipazioni fin qui trapelate, le rinnovate S90 e V90 dovrebbero avere materiali interni di qualità superiore e inediti sistemi di aiuto alla guida: fra questi il Cross Traffic Alert, che frena automaticamente nelle retro se il guidatore non percepisce un ostacolo, e l’Oncoming Lane Mitigation, che sterza per evitare un urto frontale se il guidatore è fuoriuscito inavvertitamente dalla corsia di marcia. Fra le novità dovrebbe esserci anche la compatibilità con Android Auto per il sistema multimediale.

Più cavalli e autonomia per la T8

Le rinnovate Volvo S90, V90 e V90 Cross Country dovrebbero avere anche un rinnovato sistema ibrido plug in, con batterie ricaricabili dall’esterno tramite una presa elettrica o una colonnina: il T8, come già avvenuto per la XC90, dovrebbe ricevere nuove batterie e veder migliorare l’autonomia a zero emissioni, mentre i cavalli dovrebbero aumentare da 408 a 420.

Con l’aggiornamento è probabile inoltre che arrivino i sistemi ibridi leggeri B5 a benzina da 250 CV e diesel da 235 CV, dotati di un sistema per il recupero dell’energia nei rallentamenti.