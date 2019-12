Tra le offerte fino al 31 dicembre non può mancare quella su una compatta di successo come la Renault Clio, da poco rinnovata. La Nuova Clio Life TCe 100 ha un valore iniziale ridotto a 11.650 euro, con permuta di un veicolo immatricolato dal 1 gennaio 2011 e di proprietà da almeno 6 mesi. Il finanziamento non prevede anticipo, ma 36 rate mensili da 198,79 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,35%), più una maxi rata di 7.704 euro rifinanziabile, senza superare i 30.000 km, pena la spesa di 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

Vantaggi

La Clio è stata rinnovata di recente (qui il nostro #perchécomprarla), e l’offerta permette di acquistare una vettura nuova con uno sconto di quasi 4.500 euro, e pagando per tre anni le sole rate, inferiori ai 200 euro al mese; nell’importo sono compresi anche finanziamento protetto e un pack service con assicurazione furto e incendio ed estensione di garanzia per tre anni, più un anno di driver insurance. Di fatto, fino alla rata finale, i costi sono facilmente ammortizzabili.

Svantaggi

L’offerta è valida solo con il finanziamento e solo in caso di permuta di un usato non più vecchio di circa 9 anni, presso la rete aderente. La Clio Life 100 non ha il motore alla base della gamma, ma l’allestimento è il più economico: le eventuali opzioni in più, possono far salire il prezzo. Anche per un motore a benzina, 10.000 km annui possono non essere sufficienti, soprattutto se si guida fuori città.