Ci sono sempre promozioni in corso sulla gamma Jeep, destinate anche ai privati: tra quelle in scadenza il 31 dicembre, segnaliamo l’offerta singolare proposta sulla Jeep Renegade, che può essere acquistata con il finanziamento Jeep Excellence TAN 0.

Già il nome della promozione è significativo: la Jeep Renegade 1.0 benzina da 120 CV con cambio manuale e allestimento Longitude costa 20.853,50 euro anziché 23.000 euro, e non è previsto né anticipo, né tasso di interesse sulla rata, salvo arrotondamento e con TAEG pari all’1,31%. Dopo 48 rate mensili di 249 euro, restano da pagare 9.701,59 euro pari al valore garantito futuro, con un limite di 60.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Difficile trovare in questo momento un’offerta più vantaggiosa in termini di interessi da pagare: senza alcun anticipo, si versano 249 euro al mese a tasso zero per 4 anni, e le spese generali non sono particolarmente alte, con una percorrenza di 15.000 km annui per mantenere il valore futuro garantito, nella media delle percorrenze per un 1.0 a benzina.

Svantaggi

Nell’importo va aggiunto sicuramente qualcosa, oltre a IPT e PFU che non sono esemplificati: l’iniziativa, promossa da Jeep e dai concessionari aderenti, è limitata a poche vetture in pronta consegna, che potrebbero avere allestimenti e dotazioni dal maggior costo rispetto alla vettura di esempio, che è una versione di ingresso.