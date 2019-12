Una sola prova in vista della finale. Un singolo ostacolo prima di potersi cimentare con quella che è la prova definitiva per un giornalista, o aspirante tale, di Motor1.com Italia, il Perchè Comprarla. E non sarà una prova qualsiasi: la semifinale di YouTester si gioca in trasferta, più precisamente a Barcellona. Samuele, Antonio, Nicola: chi sarà eliminato?

Professione Vlogger

La prova che dovranno affrontare i tre ragazzi, può sembrare semplice, ma in realtà è tra le più complicate. Già, perchè per realizzare un Vlog serve colpo d'occhio, avere un'idea chiara di cosa si vuole realizzare ed avere quella malizia e quella scaltrezza tale per cui si deve riuscire a "convivere" con la telecamera, riuscendo a capire anche quali momenti saranno interessanti da poter raccontare, e quali no.

Il tutto nel turbinìo di un viaggio frenetico, caotico, immediato e rapido come capita ogni qualvolta si effettua una trasferta giornalistica. Già, perchè non penserete mica che le trasferte siano davvero delle vacanze, vero?

Special Coach Brazo

Sarà un viaggio in giro per la capitale certo, ma sopratutto all'interno della Fabbrica di Martorell, dove ha sede Casa Seat. Ad accompagnare i tre ragazzi questa volta non ci saranno Giuliano e Andrea, ma uno YouTuber che fa dei Vlog uno dei propri cavalli di battaglia: Mauricio Vieira, ovvero Brazo Crew.

Sarà lui ad accompagnare ed insegnare i trucchi del mestiere a Samuele, Antonio e Nicola. Giuliano e Andrea invece, come detto, rimarranno a Roma per analizzare al termine del viaggio, il vlog che ognuno dei nostri protagonisti avrà realizzato. Come se la saranno cavata?

