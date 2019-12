Il 2019 sta per andare in soffitta e con lui tutte le novità che il mondo dell’auto ha presentato, ormai sempre più appartenenti al mondo dei SUV, ma con tante eccezioni con assetti non così alti da terra e di tutte le taglie. Dalle citycar, ormai in via di estinzione e destinate a salutare definitivamente il mercato (con Fiat che ha già decretato l’addio nei prossimi tempi), alle super ammiraglie passando per le cosiddette “piccole” come Renault Clio, Opel Corsa e Peugeot 208, tra le bestseller del mercato. E a proposito di bestseller, proprio sul filo di lana è arrivata la nuova Volkswagen Golf, regina delle immatricolazioni in Europa ma ora sempre più insediata dai vari SUV.

In tutto questo com’è andato il 2019 su Motor1.com Italia? Quali sono state le auto più cliccate, le prove più lette e i video più visti? La super classifica la trovate qui sotto.

Il Cavallino Rampante che fa notizia

Parliamo di novità più cliccate, dove la classifica del 2019 sul nostro sito vede la Ferrari Roma guardare tutti dall’alto verso il basso. In pochissimo tempo ha compiuto uno scatto (come solo i bolidi di Maranello sanno fare) surclassando la concorrenza. Merito forse delle sue forme, del suo V8 turbo o di un mix tra le 2 cose. Una Gran Turismo per pochi che piace a molti e fa discutere tutti.

Seconda è la nuova Toyota Yaris, la piccola giapponese dall’anima anche ibrida e con forme ispirate alla sorella C-HR. Tra le piccole è l’unica a non sforare superando i 4 metri di lunghezza, ma lo spazio non manca. Manca solo provarla su strada. Chiude il podio la nuova Mercedes GLA, ormai diventata un SUV a tutti gli effetti con altezza aumentata di 10 cm rispetto al passato. Appena giù dal podio la nuova Volkswagen Golf, ottava generazione della compatta che da anni termina l’anno come auto più venduta d’Europa. Si ripeterà anche nel 2020?

Forse ancora più di nicchia rispetto alla Ferrari Roma è la Maybach GLS 600, il super SUV di super lusso tedesco che non teme concorrenti come Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan. Segue al settimo posto una piccola belva italiana come la Abarth 695 70° anniversario, versione speciale che celebra i 70 anni dalla nascita dello Scorpione. All'ottavo posto ancora un’italiana: la Fiat 500X, seguita dalla nuova Peugeot 2008.

Sognare non costa nulla e navigando per il web ci si può immaginare a bordo di auto esclusive come la Bugatti Centodieci, edizione speciale che celebra la EB110 nata durante la gestione Artioli, quando Bugatti aveva messo su casa nella MotorValley. Chiude la classifica (lasciando la Bugatti La Voiture Noire fuori dalla top 10) la Peugeot 208 che si conferma csì tra le auto più chiacchierate del 2019.

Le prove più lette dell’anno

Più di 300 prove pubblicate in un anno. Poco meno di una al giorno. Non ci piace stare fermi e cerchiamo di raccontarvi tutte le ultime novità di mercato, da auto per tutti i giorni a super sportive. Ma quali vi hanno catturato maggiormente?

Il primo posto è per la prova della nuova Peugeot 208, la piccola del Leone basata sulla piattaforma CMP e disponibile anche in versione 100% elettrica.

La prova della nuova Peugeot 208 ⠀ Nuova Peugeot 208, graffiante nel look e su strada

Secondo posto per la Mercedes A 45 AMG, seconda generazione della compatta anabolizzata della Stella che, nella versione S, supera di slancio i 400 CV.

La prova della Mercedes A 45 AMG S ⠀ Nuova Mercedes A 45 AMG, uno spettacolo di motore

Terzo gradino del podio per la rinnovata Alfa Romeo Stelvio, il SUV del Biscione che guadagna tanta nuova tecnologia di bordo, mantenendo intatto il piacere di guida e quello sterzo leggero e preciso che ha fatto innamorare molti.

La prova dell'Alfa Romeo Stelvio ⠀ Alfa Romeo Stelvio MY 2020, ecco come va il "restyling"

La prova della Volkswagen T-Cross è al quarto posto, un SUV piccolo con tanto spazio a bordo e capace di insidiare anche concorrenti più lunghi.

La prova della Volkswagen T-Cross ⠀ Volkswagen T-Cross, piccola eppur spaziosa: ecco come va

La Renault Captur è una delle auto più vendute d’Europa e di Italia e la nuova generazione cresce in tutto, dalla qualità alle dimensioni, passando per il piacere di guida.

La prova della Renault Captur ⠀ Renault Captur, la prova del 1.3 benzina da 130 CV

Ancora un SUV, questa volta ibrido e con forme da coupé. Il sesto posto è della Toyota C-HR restyling, che apre un terzetto contrassegnato dalle 3 ellissi.

Al settimo posto infatti si piazza la nuova Toyota RAV4, cambiata si nelle forme ma soprattutto nella gestione del suo sistema ibrido.

La nuova Toyota Corolla, nome che torna in Europa dopo la lunga parentesi Auris, si piazza all'ottavo posto e questa volta sarà commercializzata con 2 motorizzazioni, naturalmente entrambe ibride.

La prova della Toyota Corolla ⠀ Nuova Toyota Corolla, il futuro che ritorna

A lungo attesa e molto discussa per il suo epocale passaggio dalla trazione posteriore a uno schema anteriore, la nuova BMW Serie 1 si piazza in nona posizione come prova più cliccata su Motor1.com Italia nel corso del 2019.

La prova della BMW Serie 1 ⠀ BMW Serie 1, la prova senza la trazione posteriore

Infine la Mazda CX-30, SUV figlio del classico Kodo Design della Casa giapponese e pronto per ospitare anche il motore SkyActiv X, il benzina che funziona come un diesel.

La prova della Mazda CX-30 ⠀ Mazda CX-30, prima prova su strada del nuovo SUV giapponese

I video più visti

A settembre abbiamo festeggiato le 400.000 iscrizioni al nostro canale Youtube, dove ogni giorno pubblichiamo video di vari tipi, per un totale di quasi 500 da gennaio a oggi. Prove, prove speciali, approfondimenti, giri in pista… di tutto di più. Ecco cosa avete visto.

Ferrari SF90 Stradale

Dopo la LaFerrari ecco una nuova Ferrari elettrificata: la SF90. Un Cavallino come ne ce sono mai stati prima, perché la sua potenza ibrida arriva a 1.000 CV grazie al V8 biturbo da 780 CV e i 220 dei 3 motori elettrici che lo accompagnano. Il risultato è la Ferrari stradale più potente di sempre. Per ora l’abbiamo solamente vista dal vivo e non vediamo l’ora di provarla.

Alfa Romeo Tonale raccontata da chi l’ha disegnata

Arriverà solo nel 2021 ma già da tempo sta facendo parlare di sé. L’Alfa Romeo Tonale rappresenta il modello sul quale il Biscione punta tanto per risollevarsi definitivamente, andando a contrastare la folta concorrenza composta dalle varie Audi Q3, BMW X1 e Mercedes GLA. Noi tempo fa ne abbiamo parlato con chi l’ha disegnata. Ecco cosa ci ha raccontato.

Milano Roma con la Tesla Model S



Milano – Roma è la tratta autostradale per eccellenza, quella che unisce i 2 cuori dell’Italia, oltre che i 2 cuori di Motor1.com Italia. Noi l’abbiamo percorsa a bordo della Tesla Model S, non tanto per testare le qualità dinamiche o tecnologiche dell’ammiraglia di Elon Musk, ma per capire come si può vivere guidando sempre e solo elettrico, senza limitarsi a strade cittadine.

Mercedes A45 S AMG vs Audi RS3 vs BMW M2 Competition | DRAG RACE

Una drag race tra tre delle compatte sportive più potenti e desiderate sul mercato sulla pista di un aeroporto. Simili per potenza, prestazioni e posizionamento ma diverse per carrozzeria e trazione, la nuova Mercedes-AMG A45S, la BMW M2 Competition e l'Audi RS3 Sportback si sfideranno per una manciata di secondi sui 400 metri a disposizione. Chi vincerà?

Audi Q3 | Perché Comprarla... e perché no



L’abbiamo già citata parlando dell’Alfa Romeo Tonale e torna al quinto posto della nostra classifica dei video più visti del 2019 sul nostro canale Youtube. L’Audi Q3 di nuova generazione cresce di 10 cm e nella tecnologia, con motori benzina e diesel e l’ibrido plug-in in arrivo nel corso del 2020.

Citroen C5 AirCross | Perché Comprarla... e perché no

Altro SUV compatto, questa volta con accento francese e imparentato con gran parte della produzione PSA per via della piattaforma EMP2, base anche di Peugeot 308, 508, 3008 e 5008, Opel Grandland X e DS 7 Crossback. Anche la Citroen C5 Aircross ci sono motorizzazioni benzina e diesel assieme alla nuova variante ibrida plug-in.

La nuova Peugeot 208 dal vivo

Provata in lungo e il largo per Francia e Italia, la nuova Peugeot 208 è una delle novità dell’anno e noi siamo andati a trovarla a casa sua, nella fabbrica di Bratislava, dove le versioni con motori endotermici vengono assemblate fianco a fianco con quelle 100% elettriche.

Tesla Model 3 | Perché Comprarla... e perché no



Ancora un’elettrica, ancora una Tesla, questa volta la bestseller a emissioni zero in Europa. La Model 3 in pochi mesi dal lancio, nonostante una partenza a singhiozzo per via di problemi di produzione, ha conquistato gli automobilisti del Vecchio Continente (Italia compresa) prendendosi il primo posto nella classifica delle vendite. E l’ottavo tra i video più visti sul nostro canale Youtube.

Fiat Panda | Perché Comprarla Classic

Un salto nel passato con Andrea e la Fiat Panda 4x4. Un vero mito nato nel 1983 che ancora oggi possiamo vedere girare sulle nostre strade, con la trazione firmata dalla specialista Steyr-Puch.

Range Rover Evoque | Perché Comprarla... e perché no



A top 10 dei video più visti del 2019 sul canale Youtube di Motor1.com Italia si chiude col Perché Comprara della nuova Range Rover Evoque, il SUV compatto inglese che mantiene l’aspetto da coupé e la capacità di andare là dove altri SUV si devono fermare.