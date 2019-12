Ventiquattro ore. Solo un giorno e scopriremo chi sarà lo YouTester 2019. Antonio Aimar o Samuele Valzano? Due caratteri opposti, due profili agli antipodi per approccio e talenti, il cui percorso si è delineato in queste settimane tra alti e bassi.

Sono loro due che si contenderanno questo titolo che porterà solamente un ragazzo all'interno della redazione di Motor1.com Italia. Ma per diventare campioni bisogna superare l'ultimo ostacolo, l'ultima prova: il Perchè Comprarla di Motor1.com Italia.

Il #PerchèComprarla

E' la nostra prova suprema, l'analisi più approfondita, evoluta e dettagliata del panorama auto. Una prova in cui serve preparazione, attenzione, capacità critica e di scrittura, oltre ad essere accattivanti e affabili in video. Insomma, serve referenzialità, autorevolezza e conoscenza di ciò che si sta per raccontare. Due auto a disposizione, Seat Leon e Seat Tarraco: chi sarà più convincente?

Special Coach Alessandro Lago

Lo special coach di questa finale? Ovviamente non poteva che essere il nostro direttore, Alessandro Lago. Siete abituati a vederlo nei nostri servizi, in alcune delle nostre prove e ovviamente, in alcuni articoli scritti di proprio pugno.

In pochi sanno che ben 18 anni fa creò da zero OmniAuto.it rendendolo negli anni un punto di riferimento del mondo giornalistico automotive e internazionalizzandolo in quella che è diventata l'avventura di Motor1.com. Sarà lui, in compagnia di Giuliano e Andrea, a giudicare il lavoro di Samuele e Antonio.

YouTube, seguiamo la finale insieme

La finale di YouTester andrà in onda Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, scatenate il tifo

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!