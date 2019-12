I motori della macchina organizzativa del Milano Monza Motor Show, l’appuntamento che si terrà nel capoluogo lombardo e nello storico circuito brianzolo, si sono accesi ormai da tempo. Un evento che sostituisce il Parco Valentino di Torino e vede crescere il numero di appuntamenti che riempiranno la 4 giorni, tutti naturalmente all’insegna dei motori. Oltre ai classici stand che ospiteranno alcune delle novità del mercato, con 40 brand presenti, ci saranno tanti momenti dinamici con l’Autodromo di Monza come centro di gravità.

Tra nuove hypercar e vecchie glorie

Nel paddock verranno mostrate alcune delle sportive più potenti e veloci del pianeta, con Automobili Pininfarina che coglierà l’occasione per celebrare i propri 90 di vita portando la hypercar elettrica Battista. Al loro fianco ci saranno modelli del passato, tra sportive e auto da tutti i giorni, così da soddisfare anche chi ama tutto ciò che è d’epoca. A celebrare un importante anniversario ci sarà anche Mazda, che proprio nel 2020 celebrerà i 100 anni dalla nascita.

Come già successo al Parco Valentino ci saranno numerosi stand con tante novità di prodotto, dalle piccole agli ormai onnipresenti SUV, passando per sportive, e tanto altro ancora. Le auto elettriche avranno uno spazio dedicato, dove tutto verterà sulla mobilità sostenibile.

Auto da ammirare, da provare – con test drive sia su asfalto sia in mezzo al fango, grazie a un’area offroad creata appositamente per l’evento – e da sentire grazie ai giri in pista, dove tra le protagoniste ci saranno anche alcune tra le monoposto di Formula 1 che hanno fatto la storia, portate a Monza anche grazie alla collaborazione con l’Hystoric Minardi Day. Un appuntamento battezzato ACI Hystoric Grand Prix previsto per domenica 21 giugno alle 15.10 e in onda anche sui canali Sky, che seguirà tutti e 4 i giorni del Milano Monza Motor Show.

Milano per la micromobilità

L’apertura ufficiale dell’evento è prevista per il 18 giugno alle 15.10 con la Monza President Parade, dove i top manager delle Case partecipanti percorreranno gli oltre 4 km del circuito a bordo di nuovi modelli, per poi spostarsi all’ombra del Duomo, da dove (alle ore 20.00) partiranno per una nuova sfilata tra le vie del centro.

Il capoluogo lombardo saluterà poi le auto per concentrarsi sul tema della micromobilità, con il quartiere di CityLife che ospiterà tutte le soluzioni alternative come monopattini elettrici e non solo.

Per tutte le informazioni sul Milano Monza Motor Show potete collegarvi al sito ufficiale dell’evento www.milanomonza.com, mentre i biglietti (20 euro al giorno l’intero, 10 il ridotto) possono essere acquistati anche su TicketOne.it.