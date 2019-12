Dacia Go XMas è una promozione che già dal nome dice tutto: per il periodo natalizio, fino al 31 dicembre, ci sono diverse vetture della casa rumena in offerta, come ad esempio la best seller Dacia Duster. Prendiamo la Duster Access 4X2 1.0 TCe da 100 CV: si parte da 11.000 euro, con circa 1.200 euro di sconto, non si versa alcun anticipo, e quindi si pagano 60 rate da 149,21 euro (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,57%), con rata finale di 5.002 euro.

La percorrenza massima per mantenere questo importo è di 50.000 km, con 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso. Per la versione Essential 1.6 SCe 115 CV GPL gli importi salgono a 12.700 euro di listino scontato, 179,21 euro di rata e 5.301 euro di rata finale.

Vantaggi

Difficile trovare qualcosa di più economico nella categoria: Dacia ci tiene a precisare che, versando 0 euro di anticipo, il costo giornaliero per l’acquisto della versione a benzina è di 5 euro al giorno, mentre per la versione a GPL siamo intorno ai 6 euro. La rata finale può essere riscattata, o passata su una vettura nuova, magari sempre low cost, mantenendo sempre una rata bassa.

Svantaggi

Qualcosina in più si dovrà spendere sicuramente, sia per alcuni accessori nelle vetture in stock, sia per i classici costi territoriali e obbligatori, come l’IPT. Sarebbe interessante, nell’esempio, avere un’idea di quanto può costare rifinanziare la rata finale: probabilmente, l’ipotesi più probabile pensata per questo finanziamento è il passaggio ad una vettura nuova.