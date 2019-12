5 / 12

Volkswagen T-Cross è fra le poche auto a superare gli 80 punti su 100 in tutte le categorie. Ottimo il 97% in quello per i pedoni e valido l’86% in quelli per i bambini, al pari dell’81% nei test per i pedoni. E’ sopra la media l’80% nei test per gli aiuti alla guida, complice l’efficacia di tutti i principali sistemi: 3 punti su 3 per gli airbag, 3,5 punti su 4 per il mantenitore di corsia e 2,7 punti su 3 per la frenata automatica fuori città. “Stonano” solo gli 1,3 punti su 3 del limitatore di velocità.