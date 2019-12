Il doppio rene BMW - per i meno esperti, la griglia frontale - sta diventando sempre più grande e non c'è niente che si possa fare per evitare questa tendenza. Un rapporto di Autocar ha evidenziato come, secondo la Casa bavarese, in realtà il pubblico non voglia fermarla perché ne è soddisfatto. Peter Henrich, vicepresidente di BMW Product Management, ha dichiarato che il feedback riguardo la griglia "è stato molto positivo".

Un'affermazione audace considerando i tanti commenti negativi che si leggono sugli articoli che fanno riferimento alla "super" griglia che abbiamo già visto con la X7, con la nuova generazione di Serie 7 e nelle foto spia della prossima Serie 4. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Fotogallery: BMW Concept 4 al Salone di Francoforte 2019

24 Foto

A chi piace la griglia XXL?

Ovviamente non si tratta di un sondaggio ufficiale e le persone in genere sono portate a commentare le cose che non piacciono piuttosto che il contrario. Nonostante questo desideriamo però saperne di più su questo feedback. Stiamo parlando degli attuali clienti BMW? Di interni al Gruppo? Risposte raccolte nei gruppi online del Marchio? Per sapere di più l'abbiamo chiesto direttamente alla Casa dell'Elica e siamo in attesa di risposta.

Navigando sul web emerge subito come la maggior parte delle persone sia contraria al doppio rene ingigantito, soprattutto su modelli sportivi come le prossime M3 e M4. C'è da dire che questa mascherina stilisticamente si sposa meglio su determinati modelli come la X7 ed è sicuramente più a suo agio qui rispetto alla Serie 4 che abbiamo visto attraverso le foto spia di qualche mese fa.

Il marketing detta legge

Heinrich ha voluto ribadire come auto diverse "hanno diversi messaggi da trasmettere. Alcune sono più estroverse e audaci". Dietro però c'è anche un motivo puramente commerciale, di mercato, con la possenza della grande griglia che piace molto sugli attuali mercati trainanti come quello cinese dove il "mastodontico" è sempre molto apprezzato.

Quest'ultima affermazione sembra lasciare uno spiraglio per quanto riguarda l'adozione di questo nuovo design, con solamente una parte dei nuovi modelli che potrebbero ottenere la mascherina tanto discussa.