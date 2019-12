Il 2020 sarà un anno di transizione per FCA, il cui orizzonte ormai va oltre i 12-15 mesi necessari per completare l’accordo con PSA: dopo questo periodo, in cui i due costruttori resteranno rivali – come ha dichiarato Carlos Tavares, futuro numero uno del gruppo –, partirà lo sviluppo congiunto dei nuovi modelli e ne sapremo di più su pianali, motori e strategie.

FCA però non resterà ferma aspettando che vada in porto la fusione, anzi, perché ha davanti a sé un anno che si annuncia ricco di modelli come poche altre volte in passato, quando il costruttore è stato accusato – un po' a torto, un po' a ragione – di non tenere il passo dei rivali in quanto a debutti sul mercato. Vediamo allora quali novità ha in programma FCA per il 2020 in Europa.

Gennaio 2020

Per prime arriveranno sul mercato le rinnovate Alfa Romeo Giulia e Stelvio, quasi invariate nel look ma con tante novità per la multimedialità e gli aiuti alla guida: hanno un sistema multimediale connesso alla rete e la guida assistita di livello 2. Se ne conoscono già i prezzi.

Febbraio 2020

Dopo le Alfa Romeo sarà il turno dell'ibrido leggero, che farà il suo debutto per le Fiat 500 e Panda: questi due modelli, stando alle indiscrezioni, avranno un sistema mild hybrid basato sul nuovo 3 cilindri aspirato 1.0, all'esordio in Europa. Sempre a febbraio potrebbe debuttare l'ibrido leggero anche per la Lancia Ypsilon.

Marzo 2020

Marzo è il mese del Salone di Ginevra (si svolgerà dal 3 al 15 marzo) e FCA mostrerà diversi nuovi modelli, a partire dalle aggiornate Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione Quadrifoglio: a cambiare sono gli aiuti alla guida e il sistema multimediale.

Alla rassegna svizzera mostrerà una nuova auto anche Ferrari, che secondo indiscrezioni ne ha tre in programma per il 2020: dovrebbero essere la 812 Superfast ad alte prestazioni, la SF90 Stradale senza il tetto e una versione “arrabbiata” della Portofino.

Fotogallery: La nuova super sportiva Maserati, foto spia

4 Foto

Maggio 2020

La primavera sarà il periodo della "fioritura" per Maserati, che toglierà i veli alla supercar ibrida già fotografata su strada: è un bolide con telaio in fibra di carbonio un motore al debutto assoluto, sviluppato interamente da Maserati a Modena. E noi aggiungiamo quello che avevamo già anticipo in questo articolo: si tratterà sicuramente di un 6 cilindri.

Giugno 2020

Jeep non resterà all'asciutto nel 2020, perché a giugno e in estate sarà in vendita l’ibrido con batterie ricaricabili dall’esterno per le Jeep Renegade e Compass, già presentate, e arriverà nei concessionari il pick up Gladiator.

Secondo semestre

A luglio, e nello specifico il 4, sarà svelata l'attesissima Fiat 500 elettrica, che avrà un pianale del tutto nuovo e novità per lo stile (qui le foto spia). Entro fine anno inizieranno le consegne della supercar di Maserati, mentre Ferrari toglierà i veli a due modelli dei tre attesi. Da capire se entro fine 2020 arriveranno l'ibrido plug in per la Fiat 500X e soprattutto l'Alfa Romeo Tonale, il cui esordio potrebbe essere slittato al 2021.