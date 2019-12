Il 2019 è stato un anno ricco di novità per Mercedes, con l’arrivo di modelli come Classe B, CLA (coupé e shooting brake) e la A 45 AMG, la compatta col 4 cilindri turbo firmato dagli ingegneri di Affalterbach e capace di sprigionare, nella versione S, 416 CV. E proprio AMG è la protagonista del video che trovate qui sotto, pubblicato per celebrare il 2019 a tutta velocità del brand tedesco. Con una sorpresa finale.

Teaser discreto ma inequivocabile

No, non ci riferiamo alla Project One che si vede a sprazzi nei circa 2 minuti e mezzo del video. La hypercar tedesca, in arrivo nel 2020 (in ritardo rispetto alla iniziale tabella di marcia) la conosciamo già e non è una vera novità. No, la sorpresa è proprio alla fine e ha le forme di Mercedes-AMG GT Coupé 4, la Gran Turismo a 4 porte rivale della Porsche Panamera.

Nel video si mostra col posteriore coperto dalla classica camuffatura bianca e nera e alla partenza non emette alcun rumore. Quindi si, anche lei sarà elettrificata con tecnologia ibrida plug-in (non si tratta di una versione 100% elettrica, come si può capire dalla presenza dei 4 scarichi posteriori) e arriverà nel corso del 2020.

Quanti cavalli?

Il nocciolo della questione rimane naturalmente la potenza che la Mercedes-AMG GT Coupé 4 riuscirà a sprigionare. Secondo molti si raggiungeranno gli 800 CV, praticamente quanto la AMG GT Concept mostrata nel 2017 al Salone di Ginevra. Sotto il cofano ci sarà naturalmente il classico V8 4 litri, aiutato da un motore elettrico probabilmente abbinato all’asse posteriore.

C’è poi la questione nome: come anticipato tempo fa la versione ibrida plug-in della AMG GT Coupé 4 si chiamerà Mercedes-AMG GT73, potrà accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3” e percorrere circa 50 km con una sola ricarica. Si tratta chiaramente solo di supposizioni: tutte le informazioni ufficiali dovrebbero arrivare nelle giornate del prossimo Salone di Ginevra, dove la super coupé 4 porte di AMG farà il suo debutto.