Ogni anno le Case auto sperano di vedere i loro modelli premiati come Auto dell'anno e World Car of the Year, riconoscimenti a livello europeo e mondiale. Ma tali trofei vengono assegnati anche a livello nazionale, con differenti giurie di giornalisti specializzati impegnate nel giudicare le auto in vendita nei propri paesi di appartenenza.

E così abbiamo creato questo slideshow, dove vi mostriamo i varie auto che hanno ottenuto il riconoscimento di "Auto dell'anno" in 9 differenti paesi. È interessante notare come un paio di modelli siano stati in grado di affermarsi in paesi differenti, segno di come siano capaci di intercettare il gusto di mercati a volte molto diversi l'uno dall'altro.