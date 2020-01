Le auto più care vendute su eBay nel 2019

eBay non è di certo il sito internet più diffuso e gettonato in cui acquistare un’auto. Eppure non manca chi lo utilizza per venderne e comprarne, spendendovi talvolta anche centinaia di migliaia di dollari: è il caso della persona che l’anno scorso ha speso 169.700 dollari per fare sua un’Aston Martin Vanquish Coupé del 2017.

Questa però è soltanto l’undicesima auto più costosa venduta su eBay in America nel 2019, come rivelato dal celebre sito internet di compra-vendita online, che ha pubblicato l’elenco degli oggetti e dei servizi più costosi venduti l’anno scorso, dove al primo posto c’è un pranzo con l’uomo d’affari Warren Buffett. Il prezzo? Oltre 4,5 milioni di dollari, devoluti in beneficienza.

11 oggetti su 20 sono auto

Dopo la Vanquish Coupé, nella classifica delle auto più costose c’è una Rolls-Royce Phantom Drophead del 2013, per la quale il nuovo proprietario ha sborsato 172.100 dollari.

Da qui in poi sono tutte sportive: al nono posto c’è una Lamborghini Gallardo LP 560.4 Spyder del 2014, che ha sfiorato i 175.000 dollari, prima delle Ferrari 458 Italia del 2013 (185.000 dollari), Lamborghini Murcielago del 2009 (190.000 dollari) e Porsche 911 Targa del 2019, venduta per ben 199.000 dollari.

E’ costata 200.000 dollari una Lamborghini Aventador del 2012, mentre ha raggiunto i 209.900 dollari una Lamborghini Huracan LP580-2 del 2019.

L'outsider è la Ford GT

Sul podio c’è una Ford GT del 2005, che raggiunto i 220.000 dollari, prima di altre due auto del Toro: una Lamborghini Urus del 2019, a 245.995 dollari, e una Lamborghini Aventador Roadster del 2015, ceduta per 349.800 dollari.

La Aventador Roadster è stata il quarto oggetto più caro venduto su eBay in America nel 2019, dopo il pranzo con Warren Buffett e due oggetti da collezione per amanti degli sport americani: il biglietto di una partita del 2000 autografato dalla star del football americano Tom Brady (400.100 dollari) e un carta in metallo del 1997 raffigurante Michael Jordan (350.100 dollari).

Le auto più care vendute su eBay nel 2019