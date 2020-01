Jeep porterà al CES di Las Vegas (il Consumer Electronics Show in scena dal 7 al 10 gennaio) i suoi primi tre modelli ibridi plug-in che arriveranno sul mercato nel corso del prossimo biennio. Si tratta delle Renegade e Compass che abbiamo già visto all'ultimo Salone di Ginevra e della Wrangler, al debutto assoluto su quello che è da considerarsi il suo mercato di punta, quello americano. Oltre alla presentazione della nuova gamma elettrificata, la Casa mostrerà per la prima volta il logo che andrà a contraddistinguere tutte le versioni a batteria ricaricabili alla spina e che, da tradizione Jeep, richiama il concetto di trazione integrale attraverso tre lettere: 4xe.

Renegade e Compass, oltre 200 CV e trazione integrale

Renegade e Compass 4xe abbineranno molto probabilmente un motore elettrico posteriore al piccolo turbo a quattro cilindri da 1.3 litri che già conosciamo, per una potenza complessiva che dovrebbe superare i 200 CV. La trazione sarà integrale, con il termico che scaricherà la coppia a terra tramite le ruote davanti e l'elettrico attraverso quelle posteriori. Ancora non si conoscono i dettagli sull'autonomia puramente elettrica: indiscrezioni dicono sarà superiore ai 28 km secondo il ciclo di omologazione americano EPA della MINI Countryman Cooper SE ma, per avere ulteriori informazioni, si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Anche la Wrangler sarà ibrida plug-in

Della Wrangler 4xe si sa ancora meno. Considerando che nella configurazione a due ruote motrici la potenza viene scaricata a terra tramite l'asse posteriore, la variante ibrida plug-in potrebbe affiancare un motore elettrico che aiuti nella spinta il termico e che andrebbe a dare motricità a tutte e quattro le ruote. Potrebbe essere posizionato tra il motore e la trasmissione, aiutando nelle partenze e ai bassi giri e non andando ad intaccare lo spirito offroad che contraddistingue da sempre la Wrangler.

Per saperne di più bisogna aspettare l'apertura del CES tra qualche giorno, con Renegade, Compass, e Wrangler che, poi, ricompariranno ai Saloni di Ginevra, New York e Pechino.