In palio c'è un lasciapassare per il programma Toyota Accelerator, sponsorizzato da ISDI Accelerator. La competizione si rivolge a società di mobilità inclusiva che offrono soluzioni innovative per consentire alle persone con disabilità fisiche di spostarsi più liberamente e facilitare la loro vita quotidiana.

Otto startup saranno invitate a partecipare a 4YFN a Barcellona dal 24 al 26 febbraio 2020 per presentare i loro prodotti o servizi nello stand Toyota e prendere parte a una vera e propria competizione davanti a una giuria tecnica selezionata dalla Casa.

Come funziona

Le startup interessate possono presentare la domanda tra il 19 dicembre e il 26 gennaio. Uno dei criteri principali è che i candidati devono concentrarsi sui seguenti tre settori:

mobilità socialmente inclusiva: soluzioni di mobilità create per soddisfare la necessità di mobilità delle persone con disabilità fisiche, degli anziani e dei bambini, nonché delle persone che vivono nelle aree suburbane .

inclusiva: soluzioni di mobilità create per soddisfare la necessità di mobilità delle persone con disabilità fisiche, degli anziani e dei bambini, nonché delle persone che vivono nelle aree . Accessibilità: fornire approcci innovativi che aumentino l'accessibilità alle soluzioni di mobilità e quindi consentano un futuro di "Mobilità per tutti".

di mobilità e quindi consentano un futuro di "Mobilità per tutti". Mobilità alternativa: sviluppo di nuovi prodotti, servizi, strumenti, tecnologie e / o modelli di business alternativi che possano contribuire a un futuro di "Mobilità per tutti".

Per i vincitori

Una giuria formata da esperti di Toyota e ISDI Accelerator sceglierà tra i partecipanti un massimo di otto progetti che diventeranno finalisti per i Toyota Startup Awards e si uniranno a Toyota al 4YFN. Le startup selezionate beneficeranno di: